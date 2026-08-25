Стоимость нижегородской лидерской школы выросла до 5,6 млрд рублей

Строительство ведущей школы для одаренных детей, которую возводят в городе Бор Нижегородской области, подорожало на 1,94 млрд руб. — до 5,61 млрд. Допсоглашение об изменении стоимости и сроков реализации проекта подписано в августе 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз школы для одаренных детей в городе Бор Нижегородской области

Фото: «ИСК Стройинжиниринг» Эскиз школы для одаренных детей в городе Бор Нижегородской области

Фото: «ИСК Стройинжиниринг»

Изменение сметной стоимости ранее одобрила госэкспертиза. Срок завершения строительства перенесен на 30 сентября 2027 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», школу строит ООО «ИСК Стройинжиниринг» из Татарстана. Госконтракт за 3,67 млрд руб. «Нижегородстройзаказчик» заключил с ним в декабре 2023 года. На момент подписания договора завершить строительство требовалось к концу 2025 года, затем срок перенесли на конец 2026 года.

Проект строительства школы получил положительное заключение в июне 2025 года, затем он потребовал корректировки, которую экспертиза одобрила со второго раза.

Борская школа лидерского уровня будет носить имя физика Евгения Негина. Всего до 2030 года в России планируют построить 12 таких школ.

Галина Шамберина