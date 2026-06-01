Проект нижегородской школы для одаренных детей прошел госэкспертизу

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства ведущей школы для одаренных детей, которую планируется возвести в Борском городском округе. Соответствующее решение опубликовано в реестре экспертиз.

Эскиз школы для одаренных детей в городе Бор Нижегородской области

Фото: «ИСК Стройинжиниринг»

Первое заключение по школе было выдано в июне 2025 года. Тогда оно было положительным. После этого проект был скорректирован, но Главгосэкспертиза в январе текущего года выдала на него отрицательное заключение.

В сообщении Главгосэкспертизы застройщиком проекта указано государственное казенное учреждение Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик». Разработчик проектной документации — ООО «ИСК Стройинжиниринг» из Татарстана.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на строительство школы стоимостью 3,67 млрд руб. заключили в декабре 2023 года. Завершить строительство требуется к концу декабря 2026 года.

В 2026 году на строительство школы предусмотрено 1,56 млрд руб.

Школа будет носить имя физика Евгения Негина.

Андрей Репин