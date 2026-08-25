В Австралии запретили включать ИИ-треки в музыкальные чарты

Австралийская ассоциация звукозаписывающих компаний (ARIA) официально запретила включать в чарты или выдвигать на получение премий композиции, полностью созданные искусственным интеллектом (ИИ).

Как указано в заявлении ARIA, претендовать на включение в чарты и списки номинантов на награждение смогут композиции, которые «в значительной мере созданы человеком» и «не вызывают подозрений в искусственной накрутке прослушиваний или манипуляциях с чартами». Участие человека в создании композиции является «значительным», если человек ее написал, исполнил ведущий вокал и основные инструментальные партии, следует из сообщения ассоциации. Использование ИИ допускается в качестве вспомогательного инструмента.

Изменения были внесены после скандала из-за истории с кавер-версией хита Мадонны «Like a Prayer». Композицию выпустил австралийский диджей Джош Фаваз. Он скрыл, что вокал и ударные в композиции были созданы ИИ. Композиция попала в чарты ARIA и в течение 16 недель занимала в них высокие места. Она также заняла первое место на национальном радио Австралии и набрала десятки миллионов прослушиваний в Spotify. Музыкальное сообщество Австралии возмутилось тем, что композиция продвигалась в чартах и на радио без указания на авторство ИИ.

Алена Миклашевская