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Блокировки перешли в автоматический режим

Что становится причиной ошибочной заморозки счетов компаний

Бизнес все чаще жалуется на ошибочную блокировку счетов. В профильных чатах ФНС предприниматели делятся, что причина — в автоматизации контроля. Алгоритмы часто принимают добросовестных налогоплательщиков за нарушителей. Например, поводом для санкций может стать отсутствие отчетности, которую бизнесмен и не должен предоставлять, или просрочка платежа из-за того, что уведомление не дошло до адресата. Также автоматизация может не учесть льготы или специальный налоговый режим.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Первыми на проблему обратили внимание «Известия». Юристы, опрошенные изданием, посчитали, что за последний год число жалоб выросло на 10-15%. ФНС тоже знает об этих ошибках, говорит председатель контрольно-ревизионной комиссии общероссийской общественной организации «Новая формация» Александр Ерасов:

«Основными причинами блокировки является либо неуплата налогов, либо непредоставление налоговой отчетности. При этом приостановка операций по счетам для бизнеса является очень болезненной. Фактически парализуется деятельность, поскольку невозможно осуществлять расчеты с контрагентами и проводить другие платежи. Наиболее остро эта проблема стоит для компаний малого предпринимательства. У более крупных организаций более качественно работают бухгалтерские и налоговые службы, поэтому ошибки, из-за которых могут блокировать счета, возникают реже. Но тоже иногда случаются.

Федеральная налоговая служба знает об этой проблеме и предпринимает меры, направленные на минимизацию таких случаев. Усиливается контроль за тем, чтобы блокировки счетов были только обоснованными.

Кроме того, очень активно налаживается система, направленная на максимально быструю разблокировку счетов в случае, когда либо не было в этом необходимости, либо основания отпадают, то есть устраняются. Для этого, в частности, на сайте nalog.gov.ru создан раздел "Оперативная помощь при блокировках счетов", при обращении куда налоговые органы должны в течение суток разобраться в вопросе и направить сообщение в банк. На практике, к сожалению, не всегда удается уложиться в этот срок. Иногда возникают технические сложности на каком-то из этапов. Например, иногда банки не сразу получают информацию, ее не видят и не сразу могут обработать».

Почему ФНС стала чаще проводить инспекции МСП

По словам предпринимателей, заморозка счетов критична для операционной деятельности бизнеса. При этом иногда разблокировка затягивается на несколько недель, говорит управляющий партнер консалтинговой компании BMS Group Алексей Матюхов:

«Проблема действительно существует, однако говорить, что она носит массовый характер некорректно. В связи со значительными изменениями в налоговом законодательстве, в частности, связанными с лимитами льготных налоговых режимов и порядком отчетности, как налогоплательщики, так и налоговые органы вынуждены осваивать новые подходы и методологии. Ошибки допускаются как с той, так и с другой стороны.

Налоговые отступления

Однако основной проблемой для бизнеса является не сам факт блокировки, а превышение нормативных сроков разблокировки, что и вызывает наиболее негативную реакцию. Это связано в первую очередь с чрезмерной нагрузкой на сотрудников ФНС. Они вынуждены исправлять ошибки в ручном режиме. Также, к сожалению, не все банки оперативно обеспечивают разблокировку. Так что лучшим решением для бизнеса, безусловно, являются превентивные меры, в частности, жесткий контроль соблюдения лимитов льготных режимов налогообложения.

Если компания все же столкнулась с проблемой, то наиболее эффективным способом станет прямой диалог с инспекцией, инициировавшей блокировку.

Причем не столько по формальным каналам способов связи, таким как системы отчетности, сайт ведомства, личный кабинет, сервис оперативной помощи по ЕНС, сколько прямым звонком или посещением ФНС с вовлечением в диалог руководителей отдела, а не только непосредственно у инспектора-исполнителя».

“Ъ FM” направил запрос в Федеральную налоговую службу с просьбой прокомментировать, действительно ли проблема обострилась и что делать бизнесу, чтобы быстрее ее решить.

Анна Кулецкая

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