Блокировки перешли в автоматический режим

Бизнес все чаще жалуется на ошибочную блокировку счетов. В профильных чатах ФНС предприниматели делятся, что причина — в автоматизации контроля. Алгоритмы часто принимают добросовестных налогоплательщиков за нарушителей. Например, поводом для санкций может стать отсутствие отчетности, которую бизнесмен и не должен предоставлять, или просрочка платежа из-за того, что уведомление не дошло до адресата. Также автоматизация может не учесть льготы или специальный налоговый режим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Первыми на проблему обратили внимание «Известия». Юристы, опрошенные изданием, посчитали, что за последний год число жалоб выросло на 10-15%. ФНС тоже знает об этих ошибках, говорит председатель контрольно-ревизионной комиссии общероссийской общественной организации «Новая формация» Александр Ерасов:

«Основными причинами блокировки является либо неуплата налогов, либо непредоставление налоговой отчетности. При этом приостановка операций по счетам для бизнеса является очень болезненной. Фактически парализуется деятельность, поскольку невозможно осуществлять расчеты с контрагентами и проводить другие платежи. Наиболее остро эта проблема стоит для компаний малого предпринимательства. У более крупных организаций более качественно работают бухгалтерские и налоговые службы, поэтому ошибки, из-за которых могут блокировать счета, возникают реже. Но тоже иногда случаются.

Федеральная налоговая служба знает об этой проблеме и предпринимает меры, направленные на минимизацию таких случаев. Усиливается контроль за тем, чтобы блокировки счетов были только обоснованными.

Кроме того, очень активно налаживается система, направленная на максимально быструю разблокировку счетов в случае, когда либо не было в этом необходимости, либо основания отпадают, то есть устраняются. Для этого, в частности, на сайте nalog.gov.ru создан раздел "Оперативная помощь при блокировках счетов", при обращении куда налоговые органы должны в течение суток разобраться в вопросе и направить сообщение в банк. На практике, к сожалению, не всегда удается уложиться в этот срок. Иногда возникают технические сложности на каком-то из этапов. Например, иногда банки не сразу получают информацию, ее не видят и не сразу могут обработать».

По словам предпринимателей, заморозка счетов критична для операционной деятельности бизнеса. При этом иногда разблокировка затягивается на несколько недель, говорит управляющий партнер консалтинговой компании BMS Group Алексей Матюхов:

«Проблема действительно существует, однако говорить, что она носит массовый характер некорректно. В связи со значительными изменениями в налоговом законодательстве, в частности, связанными с лимитами льготных налоговых режимов и порядком отчетности, как налогоплательщики, так и налоговые органы вынуждены осваивать новые подходы и методологии. Ошибки допускаются как с той, так и с другой стороны.

Однако основной проблемой для бизнеса является не сам факт блокировки, а превышение нормативных сроков разблокировки, что и вызывает наиболее негативную реакцию. Это связано в первую очередь с чрезмерной нагрузкой на сотрудников ФНС. Они вынуждены исправлять ошибки в ручном режиме. Также, к сожалению, не все банки оперативно обеспечивают разблокировку. Так что лучшим решением для бизнеса, безусловно, являются превентивные меры, в частности, жесткий контроль соблюдения лимитов льготных режимов налогообложения.

Если компания все же столкнулась с проблемой, то наиболее эффективным способом станет прямой диалог с инспекцией, инициировавшей блокировку.

Причем не столько по формальным каналам способов связи, таким как системы отчетности, сайт ведомства, личный кабинет, сервис оперативной помощи по ЕНС, сколько прямым звонком или посещением ФНС с вовлечением в диалог руководителей отдела, а не только непосредственно у инспектора-исполнителя».

“Ъ FM” направил запрос в Федеральную налоговую службу с просьбой прокомментировать, действительно ли проблема обострилась и что делать бизнесу, чтобы быстрее ее решить.

Анна Кулецкая