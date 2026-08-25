Apple представила новый Mac mini

Apple презентовала новый Mac mini с процессорами M6 и M5 Pro. Об этом сообщила пресс-служба компании. Модель представляет собой компактный стационарный компьютер без встроенного экрана, клавиатуры и мыши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Apple Фото: Apple

Из пресс-релиза следует, что процессор M6 обеспечивает для Mac mini в два раза больше хранилища и в четыре раза более эффективное использование инструментов искусственного интеллекта. Он оснащен 12-ядерным процессором — на два ядра больше, чем раньше. M5 Pro обеспечивает высокий уровень производительности, что позволяет работать с ресурсоемкими проектами — от видеопроизводства до разработки игр. Процессор оснащен 18-ядерным процессором и 20-ядерным графическим процессором.

У обеих моделей есть Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Кроме того, устройства оснащены Ethernet 2,5 Гбит/с для более быстрого проводного подключения. Скорость подключения можно увеличить до 10 Гбит/с. Apple начала принимать предзаказы, поставки начнутся с 22 сентября.