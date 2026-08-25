Apple представила новый Mac mini
Apple презентовала новый Mac mini с процессорами M6 и M5 Pro. Об этом сообщила пресс-служба компании. Модель представляет собой компактный стационарный компьютер без встроенного экрана, клавиатуры и мыши.
Фото: Apple
Из пресс-релиза следует, что процессор M6 обеспечивает для Mac mini в два раза больше хранилища и в четыре раза более эффективное использование инструментов искусственного интеллекта. Он оснащен 12-ядерным процессором — на два ядра больше, чем раньше. M5 Pro обеспечивает высокий уровень производительности, что позволяет работать с ресурсоемкими проектами — от видеопроизводства до разработки игр. Процессор оснащен 18-ядерным процессором и 20-ядерным графическим процессором.
У обеих моделей есть Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Кроме того, устройства оснащены Ethernet 2,5 Гбит/с для более быстрого проводного подключения. Скорость подключения можно увеличить до 10 Гбит/с. Apple начала принимать предзаказы, поставки начнутся с 22 сентября.
Компания Apple ранее, 15 октября 2025 года, представила новые устройства на базе процессора M5, включая MacBook Pro, iPad Pro и шлем дополненной реальности Vision Pro. Тогда отмечалось, что процессор M5 создан по 3-нанометровой технологии и имеет 10-ядерную архитектуру графического процессора.
В марте 2026 года Apple также анонсировала бюджетный MacBook Neo с процессором Apple A18 Pro, который также установлен в линейке iPhone 16. Помимо этого, в ту же неделю были представлены новые MacBook Air и Pro на чипах серии М5, которые, по сравнению с M1, обещают восьмикратный прирост производительности в задачах с искусственным интеллектом.
В более ранние годы Apple активно обновляла свои линейки устройств: 15 октября 2024 года был представлен новый планшет iPad mini с чипом A17 Pro и функциями искусственного интеллекта. До этого, 29 октября 2023 года, ожидалось, что Apple проведет осеннюю презентацию Scary Fast, на которой будут представлены новые iMac и MacBook Pro.