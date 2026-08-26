Верховный суд Удмуртии оставил в СИЗО фигурантов дела о похищении подростков

Верховный суд Удмуртии оставил под стражей 23-летнего и 25-летнего жителей Ижевска, обвиняемых в похищении двух подростков и вымогательстве (ст. 126, ст. 163 УК). Апелляционные жалобы в высшую судебную инстанцию региона направили защитники фигурантов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Напомним, следствие считает, что обвиняемые, сговорившись, вечером 9 августа в Ижевске напали на двух 17-летних подростков. Они угрожали им предметом, похожим на пистолет. После нападения фигуранты похитили несовершеннолетних на своем автомобиле и вывезли за город. Они хотели получить от них 300 тыс. руб. У пострадавших таких средств не было. Тогда обвиняемые «добились получения необходимых сведений» о человеке, который якобы располагает крупными сбережениями.

После этого фигуранты отпустили подростков. Через сутки их задержали. У них изъяли газовые баллончики, сигнальный и пневматический пистолеты, а также металлическую дубинку. 12 августа Устиновский райсуд Ижевска отправил задержанных в СИЗО. Обвиняемые частично признали вину. По статье о похищении (ст. 126 УК) предусмотрено до 12 лет лишения свободы.