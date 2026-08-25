Минобороны показало кадры уничтожения «Искандерами» систем запуска «Фламинго»

Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения ударов по месту подготовки и запуска украинских крылатых ракет «Фламинго» в районе населенного пункта Федоровка в Харьковская область.

Как сообщили в ведомстве, по месту запуска «Фламинго» ударили двумя ракетами из комплексов «Искандер-М» и семью беспилотниками «Герань-4 сикер». На месте ударов произошел пожар на площади 530 на 75 м — загорелось разлитое ракетное топливо.