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Минобороны показало кадры уничтожения «Искандерами» систем запуска «Фламинго»

Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения ударов по месту подготовки и запуска украинских крылатых ракет «Фламинго» в районе населенного пункта Федоровка в Харьковская область.

Как сообщили в ведомстве, по месту запуска «Фламинго» ударили двумя ракетами из комплексов «Искандер-М» и семью беспилотниками «Герань-4 сикер». На месте ударов произошел пожар на площади 530 на 75 м — загорелось разлитое ракетное топливо.

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