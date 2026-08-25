Два добровольца отряда «БАРС-Курск» погибли во время службы в приграничье

Два добровольца отряда «БАРС-Курск» Сергей Самылов и Виталий Маренцев погибли при выполнении боевой задачи в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Сергею Самылову было 32 года. Он командовал отделением подразделения радиоэлектронной борьбы. Контракт с бригадой заключил в марте 2025 года. Виталию Маренцеву было 43 года. Он был водителем роты РЭБ. Присоединился к бригаде летом 2025 года. Погибшие будут удостоены государственных и региональных наград, добавил Александр Хинштейн.

Добровольческая бригада «БАРС-Курск» была сформирована в августе 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Бойцы занимаются разминированием, борьбой с диверсионными группами, а также сбивают беспилотники и сами наносят удары при помощи БПЛА.