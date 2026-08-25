Два добровольца отряда «БАРС-Курск» погибли во время службы в приграничье
Два добровольца отряда «БАРС-Курск» Сергей Самылов и Виталий Маренцев погибли при выполнении боевой задачи в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Сергею Самылову было 32 года. Он командовал отделением подразделения радиоэлектронной борьбы. Контракт с бригадой заключил в марте 2025 года. Виталию Маренцеву было 43 года. Он был водителем роты РЭБ. Присоединился к бригаде летом 2025 года. Погибшие будут удостоены государственных и региональных наград, добавил Александр Хинштейн.
Добровольческая бригада «БАРС-Курск» была сформирована в августе 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Бойцы занимаются разминированием, борьбой с диверсионными группами, а также сбивают беспилотники и сами наносят удары при помощи БПЛА.
В декабре 2025 года на базе добровольческой бригады «БАРС-Курск» было создано высокотехнологическое подразделение, задачей которого является борьба с беспилотниками. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что это подразделение специализируется на испытаниях и внедрении систем связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР).
Новый отряд также занимается тестированием современных средств борьбы с БПЛА, систем разминирования и образцов робототехники. Партнером подразделения выступил «Центр беспилотных систем и технологий», с которым правительство региона подписало соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Президент Владимир Путин в сентябре 2025 года на встрече с новоизбранными губернаторами подчеркнул, что укрепление суверенитета и безопасности России, а также поддержка военнослужащих и ветеранов являются ключевыми задачами.