Бизнес привяжут к родословной

«Семейное предпринимательство» хотят выделить в отдельную категорию. Закрепить такое понятие предложили сенаторы. Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Получить статус «семейной компании» можно будет микропредприятиям с выручкой до 120 млн руб. и штатом до 15 человек, где не менее половины работников — родственники. Такие же правила будут действовать для кооперативов и фермерских хозяйств. Предприниматели смогут рассчитывать на финансовую помощь и льготы, пояснил “Ъ FM” один из авторов документа, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев:

«Проект подразумевает, что льготы, преференции, субсидии для малых фирм должны распространяться на семейное предпринимательство. "Семейное предприятие" — то, где трудится не менее 50% членов одной семьи: братья, сестры, бабушки, дедушки, тети и так далее. Мы приравниваем "семейное" предпринимательство к "социальному", а меры поддержки для последнего уже описаны в законодательстве.

Это право регионов устанавливать имущественные льготы, давать недвижимость в аренду по сниженным ставкам, уменьшать местные налоги. Если закон примут, появятся стимулы брать на работу родственников. Надеемся, таких компаний станет больше».

В большинстве стран мира семейный бизнес считается основой экономики — на него приходится до 90% всех предприятий.

В России из-за отсутствия официального статуса точно подсчитать количество таких фирм невозможно. Торгово-промышленная палата называла цифру в 4,5 млн компаний — почти 75% от всех игроков малого и среднего бизнеса.

Согласно опросам «СберБизнеса», почти 40% предпринимателей считают свое дело семейным. Чаще всего такие фирмы заняты в сфере услуг, общепите или торговле. Но с точки зрения ведения дел родственные связи особо не помогают, признался владелец компании «Невская Бытовая Химия» Кирилл Печенин:

«В нашей компании работаем я, супруга, сын и дочь — полный комплект. Льгот и помощи никогда не было. Если закон примут, хотелось бы поддержки с налогами, НДС. Я плачу сборов больше, чем зарабатываю. С точки зрения ведения бизнеса разницы нет, семейное это предприятие или нет. Та же работа, те же обязанности. Какая разница, будет ее выполнять человек с моей фамилией или с другой».

По оценке предпринимателей, за последний год финансовое состояние их компаний ухудшилось.

Как «хорошие» свои дела оценивают меньше 40% бизнесменов. Главные причины спада — уменьшение спроса, перебои с поставками и проверки госорганов. Но есть и скрытые проблемы, присущие только "семейным" компаниям, отметила бизнес-консультант Наталья Фефилова:

«Семья становится и ресурсом для развития, и ограничителем, и риском. Преимущество — возможность планировать на долгий горизонт: мы с теми, кому доверяем, с кем хотим идти вместе. Из-за этого принимаем меньше рисковых решений, строим аккуратный подход. Но слабость в том, что семья начинает замещать все остальное. Мы смотрим на собственность и управление через призму семьи: "Кто примет решение? Самый старший, пусть он".

Много непрозрачности — часть решений принимается за чашкой кофе. Вместо хорошего управленца ставим родственника, продвигаем неталантливых. Интересы семьи выходят вперед интересов бизнеса — так мы губим свое же дело».

Самый опасный момент для семейных предприятий — смена поколений. Исследования показывают, что успешно развиваются только треть компаний, перешедших к наследникам. При третьем поколении остается лишь 12% фирм, до четвертого доживают не больше 3%. Самый старый в мире семейный бизнес — Hoshi Ryokan, гостиница в традиционном японском стиле. Сейчас ею управляет уже 46-е поколение собственников.

Светлана Белова