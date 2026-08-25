Язык условно довел до колонии

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга назначил бывшему директору центра по приему экзаменов для иностранцев при Уральском федеральном университете (УрФУ) Наталье Ковалевой четыре года колонии условно. По версии следствия, она в составе преступной группы с сентября 2024 года по май 2025 года за взятки обеспечивала иностранцам успешную сдачу экзаменов по русскому языку. Ее уголовное дело было выделено в отдельное судопроизводство из-за сделки со следствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

О вынесении приговора бывшему директору центра по приему экзаменов для иностранцев при УрФУ Наталье Ковалевой сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области. Суд признал ее виновной в организации незаконной миграции (ч.3. ст. 322.1 УК РФ) и двух эпизодах получения взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ), назначив ей четыре года колонии условно с лишением права заниматься организационно-распорядительной деятельностью в сфере образования на три года. У нее конфисковали 100 тыс. руб.

Наталья Ковалева еще на стадии следствия заключила досудебное соглашение, признала вину и дала показания на других фигурантов. В связи с этим ее уголовное дело рассматривалось отдельно.

Организованную преступную группу из девяти человек задержали в Екатеринбурге в мае 2025 года, сообщал глава СУ СКР по Свердловской области Богдан Францищко. По данным следствия, с сентября 2024 года по май 2025 года ее организовал 41-летний уроженец одной из среднеазиатских республик. В нее входили и граждане России, и иностранцы.

Центр по приему экзамена по русскому языку — структурное подразделение Уральского федерального университета (УрФУ). Его основная задача заключается в проведении теста, по итогам которого выдается сертификат государственного образца. Он необходим для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, гражданства РФ, патента на работу. Центр был открыт в 2024 году.

По версии следствия, Наталья Ковалева принимала у иностранцев экзамены по русскому языку и за взятки предоставляла им через сообщников верные варианты ответов для теста. «Это позволяло экзаменующимся отвечать на тестовые вопросы без знания даже основ русского языка»,— уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Фигурантам уголовного дела предъявили обвинения в организации незаконного пребывания иностранных граждан (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ), фиктивной постановке на учет иностранного гражданина (ст. 322.3 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

«В ходе обысков удалось обнаружить и изъять важные для расследования документы и вещдоки. Заходить в два адреса оперуполномоченным пришлось силовым методом»,— сообщил тогда начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент широко освещался в СМИ. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин на его примере рассказал о работе 16 законов, которые были приняты Госдумой с 2024 года в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Среди них — полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов на знание русского языка.

Артем Путилов