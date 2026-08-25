Нетаньяху объявил об эвакуации израильского офиса БАПОР

Израильские военные выдворили всех сотрудников иерусалимского офиса Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), деятельность которого в стране запрещена с 2024 года. Сотрудникам организации запрещено возвращаться в здание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Начало эвакуации подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Израиль не позволит организации, сотрудники которой были причастны к терактам и массовым убийствам 7 октября (2023 года.— “Ъ”), работать на своей территории, и будет действовать против нее всеми имеющимися средствами»,— написал он в X.

Информация об изъятии здания и участка БАПОР также появилась на сайте министерства иностранных дел Израиля. На его месте появится средняя школа для мальчиков. «БАПОР десятилетиями огораживала землю стеной, лишая местных жителей столь необходимого пространства для школ и общественных служб»,— указано в публикации израильского МИДа.

Деятельность БАПОР в Израиле запрещена с 30 января 2024 года. Тель-Авив обвиняет подразделение ООН в содействии палестинскому движению «Хамас», в том числе во вторжении в Израиль 7 октября 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ближневосточное агентство благих намерений».