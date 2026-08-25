Астронавты из США и Франции второй раз вышли в открытый космос с МКС

Астронавт NASA Анил Менон и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Софи Адено второй раз вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Они продолжают ремонтировать антенну для связи МКС с Землей, сообщила пресс-служба NASA.

Миссия началась в 8:27 по местному времени (15:27 мск). Они проведут в открытом космосе около 6,5 часов. За это время астронавты установят новую антенну «Земля — космос», которая связывает станцию с Центром управления полетами в Хьюстоне (штат Техас).

За прошлый выход в космос 18 августа Софи Адено и Анил Менон демонтировали старую антенну и разместили ее на внешней платформе станции. Работы затянулись, и астронавты не успели установить новое оборудование. Миссия станет третьей для Анила Менона и второй для Софи Адено. NASA отмечало, что госпожа Адено стала первой француженкой, вышедшей в открытый космос.