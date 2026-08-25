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Астронавты из США и Франции второй раз вышли в открытый космос с МКС

Астронавт NASA Анил Менон и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Софи Адено второй раз вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Они продолжают ремонтировать антенну для связи МКС с Землей, сообщила пресс-служба NASA.

Миссия началась в 8:27 по местному времени (15:27 мск). Они проведут в открытом космосе около 6,5 часов. За это время астронавты установят новую антенну «Земля — космос», которая связывает станцию с Центром управления полетами в Хьюстоне (штат Техас).

За прошлый выход в космос 18 августа Софи Адено и Анил Менон демонтировали старую антенну и разместили ее на внешней платформе станции. Работы затянулись, и астронавты не успели установить новое оборудование. Миссия станет третьей для Анила Менона и второй для Софи Адено. NASA отмечало, что госпожа Адено стала первой француженкой, вышедшей в открытый космос.

Фотогалерея

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Фото Сатурна, подсвеченного Солнцем сзади, сделанное космическим аппаратом Cassini

Фото Сатурна, подсвеченного Солнцем сзади, сделанное космическим аппаратом Cassini

Фото: NASA / Flickr

Композитное изображение, сделанное из нескольких кадров. Международная космическая станция (МКС) проходит по диску Солнца во время частичного затмения

Композитное изображение, сделанное из нескольких кадров. Международная космическая станция (МКС) проходит по диску Солнца во время частичного затмения

Фото: Joel Kowsky / NASA

Телескопу Hubble удалось снять туманность, которую астрономы назвали «бабочкой». Ее крылья размахом в два световых года — это потоки газа, исходящие от гаснущей звезды

Телескопу Hubble удалось снять туманность, которую астрономы назвали «бабочкой». Ее крылья размахом в два световых года — это потоки газа, исходящие от гаснущей звезды

Фото: NASA / Flickr

Большое красное пятно — самый сильный атмосферный вихрь в Солнечной системе. Постоянная зона высокого давления, создающая антициклонический шторм на планете Юпитер. Размер этого пятна равен примерно трем диаметрам Земли

Большое красное пятно — самый сильный атмосферный вихрь в Солнечной системе. Постоянная зона высокого давления, создающая антициклонический шторм на планете Юпитер. Размер этого пятна равен примерно трем диаметрам Земли

Фото: NASA / Flickr

Комета Чурюмова/Герасименко, сфотографированная с расстояния 152 км. Европейское космическое агенство изучает этот объект с помощью автоматической межпланетной станции Rosetta и зонда, который впервые в истории сел на поверхность кометы

Комета Чурюмова/Герасименко, сфотографированная с расстояния 152 км. Европейское космическое агенство изучает этот объект с помощью автоматической межпланетной станции Rosetta и зонда, который впервые в истории сел на поверхность кометы

Фото: ESA / Rosetta / Navcam

Композитное изображение следа МКС. Сделано из серии снимков с камеры, установленной на самой Международной космической станции. Космонавты изучают грозы в атмосфере Земли

Композитное изображение следа МКС. Сделано из серии снимков с камеры, установленной на самой Международной космической станции. Космонавты изучают грозы в атмосфере Земли

Фото: NASA / Flickr

Первый космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток» перед полетом в космос 12 апреля 1961 года

Первый космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток» перед полетом в космос 12 апреля 1961 года

Фото: РИА Новости

Отпечаток ботинка астронавта Базза Олдрина на поверхности Луны. В июле 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» совершил полет, в ходе которого люди впервые совершили посадку на поверхность искусственного спутника Земли

Отпечаток ботинка астронавта Базза Олдрина на поверхности Луны. В июле 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» совершил полет, в ходе которого люди впервые совершили посадку на поверхность искусственного спутника Земли

Фото: NASA

Астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс стал первым и единственным человеком, работавшим в открытом космосе в свободном полете, без страховки. В 1984 году он выполнил два выхода в открытый космос, во время которых проводил испытания индивидуальной двигательной установки.

Астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс стал первым и единственным человеком, работавшим в открытом космосе в свободном полете, без страховки. В 1984 году он выполнил два выхода в открытый космос, во время которых проводил испытания индивидуальной двигательной установки.

Фото: NASA / Flickr

Астронавты в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble

Астронавты в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble

Фото: NASA

Астронавты Джон Грюнсфелд и Эндрю Фейстел (в отражении) в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble

Астронавты Джон Грюнсфелд и Эндрю Фейстел (в отражении) в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble

Фото: NASA

Вид на Международную космическую станции с шаттла Discovery. Параметры станции: длина 51 м, ширина вместе с фермами — 109 м, высота — 20 м, вес — 417,3 тонны

Вид на Международную космическую станции с шаттла Discovery. Параметры станции: длина 51 м, ширина вместе с фермами — 109 м, высота — 20 м, вес — 417,3 тонны

Фото: Nasa / Reuters

Астронавт Николь Стотт во время выхода в открытый космос на фоне солнечных панелей Международной космической станции

Астронавт Николь Стотт во время выхода в открытый космос на фоне солнечных панелей Международной космической станции

Фото: Nasa / Reuters

Грузовой космический корабль Dragon подлетает к МКС на фоне ночного города. Он является единственным в мире грузовым кораблем, возвращающим грузы с МКС на Землю

Грузовой космический корабль Dragon подлетает к МКС на фоне ночного города. Он является единственным в мире грузовым кораблем, возвращающим грузы с МКС на Землю

Фото: Олег Кононенко / «Роскосмос»

Техническое обслуживание российского корабля «Союз» после обнаружения просверленной дыры в его обшивке

Техническое обслуживание российского корабля «Союз» после обнаружения просверленной дыры в его обшивке

Фото: Сергей Прокопьев / «Роскосмос»

Астронавт НАСА Крис Кэссиди фотографирует Землю с борта МКС

Астронавт НАСА Крис Кэссиди фотографирует Землю с борта МКС

Фото: Nasa / Reuters

Вид на Землю с борта МКС. Скорость станции составляет около 28000 км/час, что дает возможность встречать на борту 16 рассветов и закатов за земные сутки

Вид на Землю с борта МКС. Скорость станции составляет около 28000 км/час, что дает возможность встречать на борту 16 рассветов и закатов за земные сутки

Фото: Nasa / Reuters

Спускаемая капсула корабля «Союз МС-02» с экипажем МКС Андреем Борисенко и Сергеем Рыжиковым из России и астронавтом НАСА Робертом Шейном Кимброу приземляется в степи Казахстана

Спускаемая капсула корабля «Союз МС-02» с экипажем МКС Андреем Борисенко и Сергеем Рыжиковым из России и астронавтом НАСА Робертом Шейном Кимброу приземляется в степи Казахстана

Фото: Kirill Kudryavtsev / AP

Готовящаяся к старту ракета-носитель «Союз-ФГ» с экипажем МКС на фоне суперлуния 14 ноября 2016 года

Готовящаяся к старту ракета-носитель «Союз-ФГ» с экипажем МКС на фоне суперлуния 14 ноября 2016 года

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос компанией SpaceX 6 февраля 2018 года при испытании ракеты Falcon Heavy

Автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос компанией SpaceX 6 февраля 2018 года при испытании ракеты Falcon Heavy

Фото: SpaceX

Приземление экспериментального марсианского вертолета Ingenuity на поверхность планеты 19 апреля 2021 года

Приземление экспериментального марсианского вертолета Ingenuity на поверхность планеты 19 апреля 2021 года

Фото: NASA / AP

Изображение скопления галактик, сделанное телескопом «Джеймс Уэбб» в 2022 году. Утверждается, что это «самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной»

Изображение скопления галактик, сделанное телескопом «Джеймс Уэбб» в 2022 году. Утверждается, что это «самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной»

Фото: NASA

Снимок Юпитера с телескопа «Джеймс Уэбб», сделанный в 2022 году

Снимок Юпитера с телескопа «Джеймс Уэбб», сделанный в 2022 году

Фото: NASA

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Фото Сатурна, подсвеченного Солнцем сзади, сделанное космическим аппаратом Cassini

Фото: NASA / Flickr

Композитное изображение, сделанное из нескольких кадров. Международная космическая станция (МКС) проходит по диску Солнца во время частичного затмения

Фото: Joel Kowsky / NASA

Телескопу Hubble удалось снять туманность, которую астрономы назвали «бабочкой». Ее крылья размахом в два световых года — это потоки газа, исходящие от гаснущей звезды

Фото: NASA / Flickr

Большое красное пятно — самый сильный атмосферный вихрь в Солнечной системе. Постоянная зона высокого давления, создающая антициклонический шторм на планете Юпитер. Размер этого пятна равен примерно трем диаметрам Земли

Фото: NASA / Flickr

Комета Чурюмова/Герасименко, сфотографированная с расстояния 152 км. Европейское космическое агенство изучает этот объект с помощью автоматической межпланетной станции Rosetta и зонда, который впервые в истории сел на поверхность кометы

Фото: ESA / Rosetta / Navcam

Композитное изображение следа МКС. Сделано из серии снимков с камеры, установленной на самой Международной космической станции. Космонавты изучают грозы в атмосфере Земли

Фото: NASA / Flickr

Первый космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток» перед полетом в космос 12 апреля 1961 года

Фото: РИА Новости

Отпечаток ботинка астронавта Базза Олдрина на поверхности Луны. В июле 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» совершил полет, в ходе которого люди впервые совершили посадку на поверхность искусственного спутника Земли

Фото: NASA

Астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс стал первым и единственным человеком, работавшим в открытом космосе в свободном полете, без страховки. В 1984 году он выполнил два выхода в открытый космос, во время которых проводил испытания индивидуальной двигательной установки.

Фото: NASA / Flickr

Астронавты в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble

Фото: NASA

Астронавты Джон Грюнсфелд и Эндрю Фейстел (в отражении) в открытом космосе во время технического обслуживания космического телескопа Hubble

Фото: NASA

Вид на Международную космическую станции с шаттла Discovery. Параметры станции: длина 51 м, ширина вместе с фермами — 109 м, высота — 20 м, вес — 417,3 тонны

Фото: Nasa / Reuters

Астронавт Николь Стотт во время выхода в открытый космос на фоне солнечных панелей Международной космической станции

Фото: Nasa / Reuters

Грузовой космический корабль Dragon подлетает к МКС на фоне ночного города. Он является единственным в мире грузовым кораблем, возвращающим грузы с МКС на Землю

Фото: Олег Кононенко / «Роскосмос»

Техническое обслуживание российского корабля «Союз» после обнаружения просверленной дыры в его обшивке

Фото: Сергей Прокопьев / «Роскосмос»

Астронавт НАСА Крис Кэссиди фотографирует Землю с борта МКС

Фото: Nasa / Reuters

Вид на Землю с борта МКС. Скорость станции составляет около 28000 км/час, что дает возможность встречать на борту 16 рассветов и закатов за земные сутки

Фото: Nasa / Reuters

Спускаемая капсула корабля «Союз МС-02» с экипажем МКС Андреем Борисенко и Сергеем Рыжиковым из России и астронавтом НАСА Робертом Шейном Кимброу приземляется в степи Казахстана

Фото: Kirill Kudryavtsev / AP

Готовящаяся к старту ракета-носитель «Союз-ФГ» с экипажем МКС на фоне суперлуния 14 ноября 2016 года

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос компанией SpaceX 6 февраля 2018 года при испытании ракеты Falcon Heavy

Фото: SpaceX

Приземление экспериментального марсианского вертолета Ingenuity на поверхность планеты 19 апреля 2021 года

Фото: NASA / AP

Изображение скопления галактик, сделанное телескопом «Джеймс Уэбб» в 2022 году. Утверждается, что это «самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной»

Фото: NASA

Снимок Юпитера с телескопа «Джеймс Уэбб», сделанный в 2022 году

Фото: NASA

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