Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения при атаке беспилотника

Два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения различной степени тяжести при атаке украинского беспилотника, сообщила администрация энергетического объекта.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В течение августа 2026 года на Запорожской АЭС и в городе-спутнике Энергодаре произошло несколько атак беспилотников, в результате которых пострадали или погибли сотрудники станции и мирные жители. Так, 21 августа дрон Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный дом в Энергодаре, ранив двух человек, включая сотрудника администрации, который получил осколочные ранения в грудь и ногу. За день до этого, 20 августа, Запорожская АЭС перешла на резервное питание от дизельных генераторов из-за повреждения питающей линии на подконтрольной Украине территории.

Ранее, 18 августа, при ударе беспилотника ВСУ по остановке общественного транспорта в Энергодаре пострадали 20 сотрудников Запорожской АЭС, один человек погиб. Четверо сотрудников станции получили ранения в начале августа при подрыве мин, установленных дронами ВСУ на дорогах, ведущих в Энергодар и к АЭС.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд