Два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения при атаке беспилотника

Составлено ИИ-Ассистентъ

В течение августа 2026 года на Запорожской АЭС и в городе-спутнике Энергодаре произошло несколько атак беспилотников, в результате которых пострадали или погибли сотрудники станции и мирные жители. Так, 21 августа дрон Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный дом в Энергодаре, ранив двух человек, включая сотрудника администрации, который получил осколочные ранения в грудь и ногу. За день до этого, 20 августа, Запорожская АЭС перешла на резервное питание от дизельных генераторов из-за повреждения питающей линии на подконтрольной Украине территории.

Ранее, 18 августа, при ударе беспилотника ВСУ по остановке общественного транспорта в Энергодаре пострадали 20 сотрудников Запорожской АЭС, один человек погиб. Четверо сотрудников станции получили ранения в начале августа при подрыве мин, установленных дронами ВСУ на дорогах, ведущих в Энергодар и к АЭС.