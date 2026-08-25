Суд аннулировал контракт на создание очистных сооружений в свердловской Кушве

Арбитражный суд Свердловской области признал недействительным муниципальный контракт на строительство очистных сооружений в Кушве. Решение принято по иску прокуратуры Свердловской области, которая доказала недобросовестность действий подрядчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд взыскал с АО «Стабком» (зарегистрировано в Московской области) 113,4 млн руб. в пользу муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы», а также 512 тыс. руб. государственной пошлины в федеральный бюджет. Согласно решению, сделка является ничтожной, что влечет за собой возврат ранее выплаченных средств за выполненную часть работ.

Контракт на сумму 2 млрд руб. был заключен в октябре 2024 года по итогам торгов. Срок завершения работ планировался на декабрь 2027 года. В 2025 году администрация Кушвы расторгла соглашение. «Истец полагает, что указанный контракт является недействительным (ничтожным), поскольку АО "Стабком" для участия в электронном аукционе представлены документы, не соответствующие действительности, в связи с чем обществом не подтвержден требуемый извещением о закупке и аукционной документацией опыт работы, что повлекло признание общества победителем торгов и заключение муниципального контракта»,— следует из материалов суда.

Мария Игнатова