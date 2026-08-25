До суда дошло дело экс-спикера горсовета Липецка

В Правобережный райсуд Липецка поступило уголовное дело бывшего спикера местного городского совета Александра Афанасьева и экс-военного комиссара города Олега Кузнецова, обвиняемых в обмане предпринимателя Андрея Выжанова на 20 млн руб. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, первое заседание назначено на 8 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Александра Афанасьева и бывшего военкома города Олега Кузнецова задержали в начале октября. Уголовное дело против них было возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Липецкой области. По версии следствия, они обманули основателя производящей детскую одежду группы компаний «НаследникЪ Выжанова» Андрея Выжанова, предложив ему за 20 млн руб. снизить недоимки по налогам, но ничего не сделали.

Изначально господ Афанасьева и Кузнецова обвиняли в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Вину они отрицали. Позже экс-спикер признался в посредничестве в передаче взятки, и его обвинение было переквалифицировано (ч.4 ст.291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Оба фигуранта находятся под стражей.

Владимир Зоркий