Euractiv: ЕС не вернется к теме активов РФ для Украины на ближайших встречах

Политики Европейского союза в ближайшее время не планируют возвращаться к обсуждению вопроса об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Как сообщает Euractiv со ссылкой на неназванного чиновника ЕС, данная тема пока не будет вынесена на официальную повестку, поскольку разногласия и оговорки со стороны государств-членов сохраняются и не претерпели никаких изменений.

Последний раз этот вопрос поднимался накануне, 24 августа, в Киеве на встрече «коалиции желающих». Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что выделяемых Европой ресурсов явно недостаточно для покрытия всех потребностей украинской стороны. Тем не менее, отдельные представители стран ЕС намерены вновь инициировать эту дискуссию на встрече глав внешнеполитических ведомств, запланированной на 1 сентября. Украина оценивает текущие финансовые потребности в $27 млн.

Главным препятствием на пути к принятию какого-либо решения по-прежнему остается Бельгия, на территории которой депонирована большая часть замороженных активов России. Глава бельгийского МИД Максим Прево, посетивший Украину на прошлой неделе, вновь подтвердил, что его страна не готова в одиночку брать на себя риски, связанные с возможным возвратом этих средств России. В качестве альтернативы ранее предлагалось передать €210 млрд из бельгийского депозитария Euroclear под управление специально созданной структуры Евросоюза, что позволило бы снять финансовое бремя с Бельгии, однако окончательного решения пока не найдено.