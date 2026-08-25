Euractiv: ЕС не вернется к теме активов РФ для Украины на ближайших встречах
Политики Европейского союза в ближайшее время не планируют возвращаться к обсуждению вопроса об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Как сообщает Euractiv со ссылкой на неназванного чиновника ЕС, данная тема пока не будет вынесена на официальную повестку, поскольку разногласия и оговорки со стороны государств-членов сохраняются и не претерпели никаких изменений.
Последний раз этот вопрос поднимался накануне, 24 августа, в Киеве на встрече «коалиции желающих». Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что выделяемых Европой ресурсов явно недостаточно для покрытия всех потребностей украинской стороны. Тем не менее, отдельные представители стран ЕС намерены вновь инициировать эту дискуссию на встрече глав внешнеполитических ведомств, запланированной на 1 сентября. Украина оценивает текущие финансовые потребности в $27 млн.
Главным препятствием на пути к принятию какого-либо решения по-прежнему остается Бельгия, на территории которой депонирована большая часть замороженных активов России. Глава бельгийского МИД Максим Прево, посетивший Украину на прошлой неделе, вновь подтвердил, что его страна не готова в одиночку брать на себя риски, связанные с возможным возвратом этих средств России. В качестве альтернативы ранее предлагалось передать €210 млрд из бельгийского депозитария Euroclear под управление специально созданной структуры Евросоюза, что позволило бы снять финансовое бремя с Бельгии, однако окончательного решения пока не найдено.
Бельгия отказывается изымать российские активы и передавать их Украине без юридически обязывающих гарантий от Евросоюза по судебным и финансовым рискам, как заявил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен в 2025 году. Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в декабре 2025 года заявил, что Еврокомиссия игнорирует обеспокоенности бельгийской стороны при разработке планов по использованию замороженных российских активов. Он отметил, что власти пытаются избежать катастрофических последствий в случае изъятия этих активов, а Еврокомиссия не учитывает должным образом их обеспокоенность.
Большая часть заблокированных в ЕС российских активов, около €191 млрд, размещена в бельгийском депозитарии Euroclear. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре 2025 года согласился с позицией Максима Прево против использования этих средств, назвав инициативы Евросоюза по замороженным российским активам «большой авантюрой». Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в январе 2026 года также заявил о невозможности экспроприации российских активов, так как Евросоюз не находится в состоянии войны с Россией, назвав это «актом войны».
Вместо экспроприации, саммит ЕС в декабре 2025 года принял решение предоставить Киеву €90 млрд в 2026–2027 годах за счет заимствований. При этом Бельгия настаивала на распределении всех правовых рисков между странами объединения в случае использования российских активов для помощи Украине. По словам Де Вевера, вопрос замороженных российских активов, вероятно, станет одной из тем будущих переговоров об урегулировании конфликта на Украине, и он считает, что в конечном итоге активы будут направлены на восстановление Украины.