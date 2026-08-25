Euractiv: вопрос использования российских активов пока не вернется в повестку ЕС
Европейский союз в ближайшее время не планирует возобновлять дискуссии о возможности задействовать замороженные российские активы в интересах Украины. Как сообщил высокопоставленный представитель ЕС изданию Euractiv, позиции некоторых государств-членов по данному вопросу остаются неизменными.
По словам источников, основным препятствием для реализации этой инициативы остается позиция Бельгии. Брюссель опасается потенциальных юридических рисков и возможной необходимости в будущем вернуть средства российской стороне в рамках судебных разбирательств.
В ходе встречи «коалиции желающих» 24 августа некоторые страны подняли тему использования замороженных активов для поддержки Киева. Однако, по данным Euractiv, вероятность того, что этот вопрос будет вновь вынесен на обсуждение в Брюсселе в скором времени, остается низкой.
В декабре 2025 года Евросоюз уже предоставлял Украине беспроцентный кредит в размере 90 млрд евро, не используя для этого замороженные российские активы, так как некоторые страны ЕС, включая Бельгию, Италия, Болгария, Мальта, Венгрия и Словакия, выступали против такого решения. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявлял, что ЕС избежал «хаоса и раскола», отказавшись от использования активов РФ для кредита Украине.
Бельгия, на территории которой находится значительная часть замороженных российских активов (около 180 млрд евро из 300 млрд евро), ранее требовала от союзников финансовых гарантий. Бельгийский премьер Барт Де Вевер хотел избежать ситуации, при которой стране пришлось бы возвращать средства России, если Украина не погасит кредит, и настаивал, чтобы все страны ЕС разделили юридические и финансовые риски.
В январе 2026 года премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что полная конфискация российских активов невозможна, поскольку Евросоюз не находится в состоянии войны с Россией, однако выразил мнение, что в конечном итоге эти активы будут направлены на восстановление Украины. По его словам, вопрос замороженных российских активов, вероятно, станет одной из тем будущих переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Несмотря на его заявления, уже в мае 2026 года Нидерланды вновь подняли вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины, заручившись поддержкой Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.