Euractiv: вопрос использования российских активов пока не вернется в повестку ЕС

Европейский союз в ближайшее время не планирует возобновлять дискуссии о возможности задействовать замороженные российские активы в интересах Украины. Как сообщил высокопоставленный представитель ЕС изданию Euractiv, позиции некоторых государств-членов по данному вопросу остаются неизменными.

По словам источников, основным препятствием для реализации этой инициативы остается позиция Бельгии. Брюссель опасается потенциальных юридических рисков и возможной необходимости в будущем вернуть средства российской стороне в рамках судебных разбирательств.

В ходе встречи «коалиции желающих» 24 августа некоторые страны подняли тему использования замороженных активов для поддержки Киева. Однако, по данным Euractiv, вероятность того, что этот вопрос будет вновь вынесен на обсуждение в Брюсселе в скором времени, остается низкой.