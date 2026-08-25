Ватикан призвал к диалогу по Украине и предложил помощь в урегулировании
Ватикан призывает к подлинному диалогу по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Пол Ричард Галлахер
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Нужно четко заявить, что эта война должна закончиться,— сказал господин Галлахер журналистам (цитата по ТАСС).— По этой причине в ходе нашей беседы я подтвердил призыв Папы Льва XIV к завершению военных действий».
По словам секретаря Ватикана, решать конфликт военным путем невозможно. Вместо этого необходимо «создать условия для серьезной политической и дипломатической работы», убежден Пол Ричард Галлахер. Чем дольше продолжаются военные действия, пояснил он, тем сложнее прийти к их завершению.
Визит архиепископа Пола Ричарда Галлахера в Москву проходит с 25 по 28 августа 2026 года, и в июле 2026 года он посещал Киев, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и врио министра иностранных дел Андреем Сибигой. В ходе своего визита в Москву, Галлахер встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, с которым он также встречался в ноябре 2021 года, когда посещал российскую столицу.
Переговоры между Сергеем Лавровым и Полом Ричардом Галлахером 25 августа 2026 года включали обсуждение положения военнопленных и раненых в российско-украинском конфликте. Ватикан подчеркивает необходимость соблюдения международного гуманитарного права, касающегося защиты гражданского населения, инфраструктуры, а также обращения с ранеными и пленными.
Папа Римский Лев XIV неоднократно призывал к прекращению боевых действий в Украине, называя мир «насущной необходимостью». 10 августа 2026 года понтифик выступил с призывом остановить спираль насилия и освободить место для дипломатии и диалога, чтобы проложить путь к миру. Ранее, 22 февраля 2026 года, он также призывал верующих к молитве о прекращении боевых действий, отмечая, что мир нельзя откладывать.