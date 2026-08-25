Ватикан призвал к диалогу по Украине и предложил помощь в урегулировании

Ватикан призывает к подлинному диалогу по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пол Ричард Галлахер

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Пол Ричард Галлахер

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Нужно четко заявить, что эта война должна закончиться,— сказал господин Галлахер журналистам (цитата по ТАСС).— По этой причине в ходе нашей беседы я подтвердил призыв Папы Льва XIV к завершению военных действий».

По словам секретаря Ватикана, решать конфликт военным путем невозможно. Вместо этого необходимо «создать условия для серьезной политической и дипломатической работы», убежден Пол Ричард Галлахер. Чем дольше продолжаются военные действия, пояснил он, тем сложнее прийти к их завершению.