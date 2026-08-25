Режим ЧС ввели в Комсомольске-на-Амуре из-за паводка

Режим ЧС ввели в Комсомольске-на-Амуре из-за надвигающегося гребня паводка, сообщил глава города Дмитрий Заплутаев. По его словам, уровень воды в Амуре к 25 августа поднялся на 11 см — до 535 см. В ближайшие два-три дня он прибавит еще 15-20 см.

Однако основную угрозу з-за возможных дождей представляет вода за дамбами. Всего в городе и на дамбах установлено 28 насосов, из которых семь работают по мере необходимости. Наибольшая нагрузка приходится на те, что установлены в устье ручья Теплый ключ. Власти города планируют разместить еще 15 насосов для откачки воды, а также закрыть технологические разрывы в дамбах.

Уровень воды в Амуре может стабилизироваться, но уже в начале сентября есть риск нового повышения. Как уточнил господин Заплутаев, к концу первой декады сентября он может достичь отметки в 600--650 см.