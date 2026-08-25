«Точка Банк» лишился сертификатов защищенного соединения из-за санкций

У «Точка Банка» из-за санкций отозвали сертификаты защищенного соединения — без них иностранные браузеры могут блокировать доступ к ресурсам организации. Информация об этом появилась в Telegram-канале банка.

Сертификаты безопасности (SSL или TLS) подтверждают подлинность сайта, а также защищают данные пользователя. В 2022 году несколько зарубежных удостоверяющих центров начали отзывать такие сертификаты. Без них российские сайты могут некорректно открываться через Google Chrome, Edge или Safari.

«Точка Банк» рекомендует пользоваться «Яндекс Браузером» или установить сертификаты безопасности от Минцифры прямо на компьютер или смартфон. В таком случае сервисы банка должны открываться без перебоев.