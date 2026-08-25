«Точка Банк» лишился сертификатов защищенного соединения из-за санкций
У «Точка Банка» из-за санкций отозвали сертификаты защищенного соединения — без них иностранные браузеры могут блокировать доступ к ресурсам организации. Информация об этом появилась в Telegram-канале банка.
Сертификаты безопасности (SSL или TLS) подтверждают подлинность сайта, а также защищают данные пользователя. В 2022 году несколько зарубежных удостоверяющих центров начали отзывать такие сертификаты. Без них российские сайты могут некорректно открываться через Google Chrome, Edge или Safari.
«Точка Банк» рекомендует пользоваться «Яндекс Браузером» или установить сертификаты безопасности от Минцифры прямо на компьютер или смартфон. В таком случае сервисы банка должны открываться без перебоев.
Банк «Точка» включили в санкционный список Евросоюза. Это решение является частью 21-го пакета рестрикций, принятого Евросоюзом в июле 2026 года, и вступит в силу 13 августа.
Проблемы с сертификатами безопасности касаются и других российских банков, так как зарубежные удостоверяющие центры отзывают собственные сертификаты безопасности у российских партнёров. Так, в июне 2026 года японский GlobalSign начал отзывать сертификаты у российских компаний, а китайские компании последовали его примеру.
В целом, ряд крупных российских банков, включая Альфа-банк, Россельхозбанк, ПСБ, «Уралсиб», «Дом.РФ» и Сбербанк, уже столкнулись с ограничениями доступа к своим сайтам через иностранные браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari. Минцифры в июле 2026 года рекомендовало российским пользователям устанавливать сертификаты безопасности ведомства на свои устройства для бесперебойного доступа к российским сайтам и онлайн-сервисам.