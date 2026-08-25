Мосгорсуд утвердил решение об увольнении педагога за унижение школьников
Мосгорсуд оставил в силе решение об увольнении учительницы химии из столичной школы за унижение школьников и давление на них перед сдачей ЕГЭ. Об этом сообщает корреспондент Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) из зала суда.
Женщину уволили после жалоб учеников и их родителей, а также проведения служебной проверки. Как утверждали представители школы, педагог сбрасывала вещи детей с парт, не разрешала выходить в туалет во время урока, а также называла некоторых учеников «тупыми» и «лахудрами». Кроме того, учительница негативно высказывалась о шансах школьников успешно сдать ЕГЭ. По заключению психолга, педагог наносила вред психологическому состоянию учеников, из-за чего одной из школьниц пришлось обращаться за помощью.
Учительница обжаловала в суде решение администрации школы. Она потребовала восстановить ее на работе и компенсировать моральный вред. Защита женщины отмечала ее многолетний труд, многочисленные награды и высокие результаты учеников на экзаменах. Кроме того, педагог связывала свое увольнение со сменой руководства школы. Тем не менее Черемушкинский суд Москвы оставил решение школы в силе.
В декабре 2025 года ученик московской школы №1158 был отчислен по заявлению родителей после оскорбления педагога на уроке и угроз увольнением. Руководство школы узнало об инциденте от родительского комитета и других учителей, после чего передало информацию в комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы. Директор школы подчеркнула, что школа занимает принципиальную позицию, согласно которой оскорбления педагогов и агрессия недопустимы и не должны оставаться без последствий.
Ранее, в ноябре 2025 года, в Оренбурге была начата проверка по факту грубого обращения учителя физики школы №47 со школьниками. В октябре 2025 года Общественный совет при Министерстве просвещения РФ взял на контроль случай с учителем физики из Екатеринбурга, которого судили по статье 156 УК РФ за жестокое обращение с учеником. Председатель совета Дмитрий Лутовинов отметил, что у учителей мало рычагов влияния на школьных хулиганов.