Мосгорсуд утвердил решение об увольнении педагога за унижение школьников

Мосгорсуд оставил в силе решение об увольнении учительницы химии из столичной школы за унижение школьников и давление на них перед сдачей ЕГЭ. Об этом сообщает корреспондент Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) из зала суда.

Женщину уволили после жалоб учеников и их родителей, а также проведения служебной проверки. Как утверждали представители школы, педагог сбрасывала вещи детей с парт, не разрешала выходить в туалет во время урока, а также называла некоторых учеников «тупыми» и «лахудрами». Кроме того, учительница негативно высказывалась о шансах школьников успешно сдать ЕГЭ. По заключению психолга, педагог наносила вред психологическому состоянию учеников, из-за чего одной из школьниц пришлось обращаться за помощью.

Учительница обжаловала в суде решение администрации школы. Она потребовала восстановить ее на работе и компенсировать моральный вред. Защита женщины отмечала ее многолетний труд, многочисленные награды и высокие результаты учеников на экзаменах. Кроме того, педагог связывала свое увольнение со сменой руководства школы. Тем не менее Черемушкинский суд Москвы оставил решение школы в силе.