На Вторчермете построят 26-этажные высотки, образовательный центр и детский сад

На Вторчермете (район Екатеринбурга) в границах улиц 2-й Новосибирской – Умельцев – Окружной планируют построить два высотных дома до 26 этажей, а также образовательный центр. Как указано в документах, опубликованных на сайте городской администрации, завершить работы на данной территории планируют до 2035 года. Работы по проекту выполняла строительная компания «Стройтэк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Население проектируемой территории на расчетный срок составит более 3,4 тыс. человек при средней жилищной обеспеченности 30 кв. м на человека. Из них 840 человек смогут поселиться благодаря новой застройке.

В документах указано, что в перспективе предусмотрено размещение нового образовательного центра в границах квартала на 1125 мест и детского сада на 125 мест. Также ближе к ул. Умельцев запланирована дошкольная образовательная организация еще на 125 мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2.1 – запроектированы жилые дома, 2.2 – образовательный центр

Фото: Проектная документация 2.1 – запроектированы жилые дома, 2.2 – образовательный центр

Фото: Проектная документация

Как указано в проекте, на первых этажах жилой застройки предполагается размещение коммерческих площадей, где откроют предприятия бытового обслуживания, общественного питания и торговли. Улицу Умельцев планируют реконструировать с размещением трамвайной линии.

Сейчас проект проходит общественные обсуждения. Оставить свои предложения и замечания можно на сайте городской администрации до 4 сентября.

Мария Игнатова