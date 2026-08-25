ЦБ: интерес россиян к криптодеривативам вырос вдвое за второй квартал
Интерес квалифицированных инвесторов к криптовалютным производным финансовым инструментам (криптодеривативам) увеличился на 136% — до 3,7 млн единиц по итогам второго квартала 2026 года. Это следует из «Обзора ключевых показателей брокеров» Банка России (ЦБ).
Криптодериватив — это договор между покупателем и продавцом на будущую стоимость цифрового актива. Предметом сделки становится право на исполнение договора. В число криптодеривативов входят фьючерсы, опционы и форвардные контракты.
Вместе с тем объем средств квалифицированных инвесторов, вложенных в паи нерезидентов (ETF), связанные с криптовалютой, составил 1,3 млрд руб. во втором квартале против 1,6 млрд руб. в первом, указано в обзоре ЦБ.
В конце мая 2025 года Центробанк разрешил квалифицированным инвесторам проводить операции с производными финансовыми инструментами, ценными бумагами и цифровыми активами, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. Тогда сделки не предполагали фактическую поставку цифровых валют.
С сентября текущего года операции с криптовалютой станут доступны как квалифицированным (квалы), так и неквалифицированным инвесторам (неквалы) через посредников. Прямые сделки между физлицами по-прежнему запрещены. Кроме того, для неквалов введен лимит на покупку и продажу цифровых валют в размере 300 тыс. руб. в год.
Госдума приняла закон «О цифровых валютах и цифровых правах» во втором и третьем чтениях 21 июля 2026 года, создав правовую основу для легального оборота криптовалют и признав их имуществом.
Согласно новому закону, который вступает в силу с 1 сентября 2026 года, неквалифицированные инвесторы смогут получить доступ к ликвидным криптоактивам после прохождения теста и с лимитом в 300 тысяч рублей в год через каждого посредника. Переводы на некастодиальные кошельки свыше 100 тысяч рублей потребуют периода охлаждения в 48 часов, а криптообменники с сентября 2027 года будут обязаны проверять счета получателей. Продажи физических криптокошельков в России выросли на 107% во втором квартале 2026 года, как сообщили «М.Видео» и Wildberries, что может быть связано с предстоящим вступлением закона в силу.
Банк России еще в декабре 2025 года направил в правительство предложения по регулированию криптовалют, в которых цифровые валюты и стейблкоины признавались валютными ценностями, но запрещались для внутренних расчетов. Регулятор также тогда отмечал, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты (кроме анонимных) после тестирования на понимание рисков, без ограничений по объему сделок.