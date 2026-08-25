ЦБ: интерес россиян к криптодеривативам вырос вдвое за второй квартал

Интерес квалифицированных инвесторов к криптовалютным производным финансовым инструментам (криптодеривативам) увеличился на 136% — до 3,7 млн единиц по итогам второго квартала 2026 года. Это следует из «Обзора ключевых показателей брокеров» Банка России (ЦБ).

Криптодериватив — это договор между покупателем и продавцом на будущую стоимость цифрового актива. Предметом сделки становится право на исполнение договора. В число криптодеривативов входят фьючерсы, опционы и форвардные контракты.

Вместе с тем объем средств квалифицированных инвесторов, вложенных в паи нерезидентов (ETF), связанные с криптовалютой, составил 1,3 млрд руб. во втором квартале против 1,6 млрд руб. в первом, указано в обзоре ЦБ.

В конце мая 2025 года Центробанк разрешил квалифицированным инвесторам проводить операции с производными финансовыми инструментами, ценными бумагами и цифровыми активами, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. Тогда сделки не предполагали фактическую поставку цифровых валют.

С сентября текущего года операции с криптовалютой станут доступны как квалифицированным (квалы), так и неквалифицированным инвесторам (неквалы) через посредников. Прямые сделки между физлицами по-прежнему запрещены. Кроме того, для неквалов введен лимит на покупку и продажу цифровых валют в размере 300 тыс. руб. в год.