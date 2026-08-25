Ути-ути-уточка

На месте недавно закрывшегося в центре Челябинска ресторана «Профессорский» появится заведение китайской кухни Red Rooster 1985, в котором, как заявлено, будут подавать в том числе «настоящую утку по-пекински». О новом проекте сообщил челябинский ресторатор Евгений Миркин, создатель проекта China New Boys и заведения «Новенькие из Китая». Эксперты считают задумку интересной, но отмечают возможные слабые места проекта, среди которых непривычность челябинцев к аутентичной высокой китайской кухне, а также сложность приготовления и высокую стоимость блюд.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Сообщение о грядущем появлении в центре Челябинска нового ресторана китайской кухни с названием Red Rooster 1985 (Red Rooster — красный петух) появилось в телеграм-канале проекта China New Boys, на счету которого в том числе заведение «Новенькие из Китая», расположенного на улице Энтузиастов.

«10 октября запускаем новый проект — Red Rooster 1985. Это проект про лаошей-курицу, приготовленную на вертелах, про огонь, мясо и, конечно, про утку по-пекински. Мы хотим реализовать в нашем городе проект, которого здесь еще не существовало. И находиться он будет на месте ресторана „Профессорский”»,— говорится в посте.

Ресторан «Профессорский» работал с середины 2023 года в помещении на проспекте Ленина, 74, недалеко от главного корпуса Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Его открыл известный шеф-повар Дмитрий Модестов. Заведение, работавшее в концепции европейского ресторана авторской кухни, просуществовало три года и в середине лета нынешнего года тихо закрылось. Объявление об аренде помещения появилось на платформе Avito.

Евгений Миркин, ресторатор, создатель проекта China New Boys признает, что открывать новое заведение в центре Челябинска «действительно тяжело».

«После „Профессорского“ помещение осталось практически без готовой инфраструктуры, поэтому вложения получаются серьезные. Но мы изначально понимали этот риск и сознательно на него идем — иначе в новом месте не получится сделать проект именно таким, каким мы его видим»,— отметил господин Миркин.

Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», считают проект Евгения Миркина интересным, но рискованным, отмечая общий негативный фон в общепите, а также ряд потенциально слабых мест задумки.

Челябинский ресторатор Максим Беспалов рад появлению нового заведения, однако отмечает, что времена для общепита сейчас непростые.

«Замысел коллег понятен, но, на мой взгляд, есть моменты, которые могут помешать проекту.

Во-первых, локация, при всех кажущихся плюсах, все-таки не генерирует достаточный поток живого трафика. Студенты из Китая, обучающиеся в находящемся рядом ЮУрГУ, ходят скорее в места рядом с общежитиями — на „Белый рынок“ или в столовую „Восточный дракон“, что на перекрестке улиц Сони Кривой и Энтузиастов. Но это заведения недорогого формата.

Я сам очень люблю утку по-пекински и обязательно приду в новый ресторан ее попробовать. Но скажу так: без опытного специалиста-китайца, не просто знающего технологию, но и обладающего изрядным навыком, приготовить это блюдо практически нереально. Если на кухне у ребят будет китайский повар, что же, буду очень рад и от всей души буду желать коллегам удачи»,— считает Максим Беспалов.

Эксперт по ресторанному бизнесу, владелец кофейни «На Соколинке» Артур Андреев считает проект интересным, но кроме энергии владельца и необычности задумки отмечает и потенциальные слабые места.

«Будет интересно сходить в это место. Всегда подкупает, когда у автора проекта горят глаза и бешеная энергия. Иногда это позволяет делать успешными даже очень сложные проекты. Эта задумка может выстрелить: у ее автора есть хорошая экспертиза в той кухне, на которой будет сделан фокус. К тому же в Челябинске до этого китайской кухни действительно высокого уровня просто не было. У нового заведения хорошая локация, и уже базово подготовленное под общепит помещение»,— убежден господин Андреев.

Среди слабых мест проекта, по мнению эксперта,— сложности с парковкой в новой локации, кроме того, заведение не видно с проспекта Ленина из-за деревьев, а значит, не будет бесплатной рекламы и паразитного трафика. А настоящая китайская кухня пока не очень популярное и не слишком понятное направление для рядового гостя. Кроме того, обычно в серьезных китайских ресторанах довольно крупные порции и высокие цены.

«Что до утки по-пекински — одно дело заявить, а другое реализовать. Это очень сложное блюдо, которое требует от кухни и повара специального оборудования, отличного знания технологии приготовления и хорошего опыта в этом деле. А для того, чтобы блюдо было идеальным на потоке, нужно, чтобы этот поток был. А вот будет ли он — пока вопрос. Утка по-пекински пока не самое популярное и уж точно совсем не дешевое блюдо»,— считает Артур Андреев.

Президент Союза пивоваров Южного Урала и владелец ресторана «Пивная культура» Илья Ройтенберг напоминает, что в районе ЮУрГУ уже есть несколько мест, рассчитанных на студентов из Китая, которые вряд ли перетекут в новый ресторан. Однако шансы на успех у Red Rooster 1985, по мнению эксперта, все-таки есть.

«Люблю китайскую и в целом ориентальную кухню, и задумка может получиться. Во всяком случае, заявка сделана серьезная. Что будет на деле — увидим. Тут ведь как — кто лучше приготовит и „попадет в кошелек“ посетителям, тот и выиграет. Буду внимательно наблюдать»,— отметил господин Ройтенберг.

Несмотря на некоторый скептицизм коллег, Евгений Миркин уверен в концепции нового заведения.

«Запрос на утку по-пекински в частности и на аутентичную китайскую кухню в целом в Челябинске точно есть. При этом мы не хотим просто повторять то, что уже имеется на рынке. Будем делать свою интерпретацию и постепенно приучать гостя к тому, что китайская кухня может быть гораздо шире привычного набора блюд. Наша логика проста: сложно спорить с львом, когда твоя голова у него в пасти. Поэтому мы агрессивно захватываем рынок»,— подчеркивает Евгений Миркин.

Открытие нового ресторана происходит на фоне серьезных проблем в челябинском общепите. Закрылись или объявили о том, что выставлены на продажу, около десятка известных ресторанов в центре Челябинска.

Так, только за последние два месяца кроме ресторана «Профессорский» закрылись итальянский ресторан Momento и ресторан Pechka, располагавшийся на «Белом рынке». Объявили о грядущем закрытии ресторан Hugs на улице Сони Кривой и заведение корейской кухни Chicko.

Выставлены на продажу ресторан «Шафран», расположенный в парке Гагарина, городское бистро Y bistro, пивной ресторан Good company, бар Stories. Сменил владельца ресторан «Пивная культура» на Кировке (новым собственником стал Илья Ройтенберг). Выставлено на продажу здание, в котором расположен популярный бар «Топка», также продается помещение, в котором располагался некогда очень известный в Челябинске Boris bar. На продаже и помещение ресторана «Старый Ереван», расположенное в торговой части ЖК «Западный луч».

Дмитрий Моргулес, Евгений Рыженьков