Застройщики в Москве стали на 20–30% чаще предлагать субсидированную ипотеку

Московские девелоперы стали чаще предлагать субсидированные ипотечные программы. Рост количества подобных предложений в августе к июлю составил около 20–30%, пишет «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные сети агентств «Этажи». Аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» отмечают более заметный рост: по сравнению с началом лета количество разнообразных программ с субсидированными ставками повысилось в два-три раза.

Аналитики отмечают, что застройщики в основном предлагают партнерские программы с банками. Если раньше в среднем у застройщика было по две-три программы, то сейчас — до четырех-шести программ. Застройщики обещают дисконт по ставке как по льготным программам, так и по рыночным программам: они варьируются от 3,5% до 12,5%. На конец августа средние рыночные ставки по ипотеке на новостройки превышают 18,7%.

Эксперты основной причиной расширения выдач по программам ипотеки от застройщика называют ужесточение условий по семейной программе и более сдержанное снижение ключевой ставки ЦБ. Из-за этого девелоперы вынуждены массово возвращать субсидированные предложения на фоне медленного снижения ключевой ставки ЦБ и грядущих жестких ограничений по госпрограммам, пишет издание. Однако ЦБ всегда предупреждает о рисках такой ипотеки для покупателей квартир, которым в конечном итоге придется переплатить за недвижимость.