Совет директоров «Озон Фармацевтики» рекомендовал дивиденды за полугодие

Совет директоров ПАО «Озон Фармацевтика» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 0,49 руб. на акцию. На выплату направят 572,2 млн руб. Дата закрытия реестра — 29 сентября. Внеочередное собрание пройдет заочно 17 сентября.

Расчетная база — чистая прибыль по МСФО за 12 месяцев (7,704 млрд руб.), деленная на четыре квартала. При долговой нагрузке 0,8x EBITDA коэффициент выплаты по новой дивидендной политике — 30% от расчетной прибыли. С учетом предыдущих выплат совокупные дивиденды за полугодие составят 887,4 млн руб., или 0,76 коп. на акцию.

В августе совет директоров компании утвердил новую дивидендную политику. Из нее убрали лимит по FCF (свободный денежный поток), расширили шкалу долговой нагрузки. При нулевом долге выплаты — не менее 50% прибыли, при 3x — 10%, выше 3x выплаты не производятся.