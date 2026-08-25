180 селлеров обратились к властям Удмуртии после атаки БПЛА на склад Wildberries

180 заявок поступило в Корпорацию развития Удмуртии от местных селлеров, потерявших товар в результате налета БПЛА на склад Wildberries в Сарапуле. Из них 122 подали документы на софинансирование логистики и хранения продукции, рассказала врио главы республики Ольга Абрамова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

«Всего предприниматели смогут разместить на складах партнеров до 1 тыс. куб. м товара. Еще 30 обратились за бесплатной юридической поддержкой»,— цитирует госпожу Абрамову пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Региональную меру поддержки могут получить только субъекты малого и среднего бизнеса (МСП), зарегистрированные в Удмуртии. По предварительным данным, селлеры смогут воспользоваться ей с сентября.

Параллельно минэкономики Удмуртии и Фонд развития предпринимательства «прорабатывают вариант запуска» льготного микрозайма для пострадавших субъектов МСП. По планам, селлеры смогут получить до 5 млн руб. на пополнение оборотных средств под 6% годовых.

Напомним, склады Wildberries в России регулярно подвергаются атакам дронов ВСУ. 30 июля в результате налета был поврежден логистический комплекс в Сарапуле. Площадь склада превышает 50 тыс. кв. м. На объекте начался пожар. Обошлось без жертв и пострадавших.

Подробнее об этом читайте в материале «Убыточные ягодки».