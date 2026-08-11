В Тамбовской области Уваровским межрайонным прокурором стал Максим Шарлаимов

Уваровским межрайонным прокурором Тамбовской области на пять лет назначили советника юстиции Максима Шарлаимова. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С апреля прошлого года должность Уваровского межрайонного прокурора занимал старший советник юстиции Николай Овсянников.

Максим Шарлаимов родился в октябре 1990 года в селе Петровское Петровского района Тамбовской области. В 2013 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. В том же году поступил на службу в органы прокуратуры Тамбовской области. Работал помощником прокурора Петровского района, затем заместителем прокурора Пичаевского района. С 2021 года занимал должность прокурора Бондарского района Тамбовской области.

В мае прокурором Сосновского района Тамбовской области на пять лет назначили советника юстиции Дениса Звягинцева.

Кабира Гасанова