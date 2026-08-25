Экс-главу гидрометеослужбы Минобороны судят за должностные преступления

Как стало известно «Ъ», 235-й гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего главы гидрометеослужбы Министерства обороны (МО) России полковника Владимира Удриша. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и покушение на служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Подробности обвинения неизвестны. Адвокат обвиняемого и представитель потерпевшей стороны, которой признано МО, от комментариев отказались. Процесс проходит в закрытом режиме.

Гидрометеорологическая служба МО обеспечивает армию оперативными прогнозами погоды, данными о волнении моря и ледовой обстановке. Предупреждает об опасных явлениях, дает рекомендации для планирования полетов, боевых стрельб и передвижения войск. В структуру входят специализированные центры и посты наблюдения.

В 2019 году Ленинградский окружной военный суд приговорил к семи годам колонии бывшего начальника управления навигации и океанографии Минобороны капитана первого ранга Сергея Травина. По версии следствия, он похитил почти 70 млн руб. у МО при подготовке уточненной заявки России в Комиссию ООН на увеличение территорий страны в Арктике на 1,2 млн кв. км.

Владимир Удриш и Сергей Травин выпустили множество совместных публикаций по обеспечению безопасности мореплавания, полярной гидрографии и гидрометеорологии.

Ефим Брянцев