Агрофирму «Ариант» уличили в нарушениях при пользовании недрами

Челябинская природоохранная прокуратура возбудила дело о нарушении условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами (ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ), в отношении ООО «Агрофирма „Ариант“». Предприятие оштрафовали на 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Проблемы в работе организации обнаружили во время проверки. Выяснилось, что агрофирма не утвердила в необходимые сроки технический проект разработки месторождений в Еткульском и Сосновском округах. Кроме того, предприятие допускало отступления от проектной документации. Природоохранная прокуратура внесла представление об устранении нарушений руководителю организации и возбудила административное дело. Компанию оштрафовали на 300 тыс. руб. Штраф уже оплачен, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Виталина Ярховска