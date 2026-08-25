Власти помогут с трудоустройством работников поврежденного склада Ozon в Чапаевске

В Чапаевске открыт консультационный пункт службы занятости для работников сортировочно-логистического центра Ozon, поврежденного вражескими БПЛА. Об этом сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В консультационном пункте могут оказать содействие в поиске работы. При желании сменить профессию или направление деятельности специалисты расскажут о профессиональном обучении или дополнительном образовании. Отмечается, что подбор вакансий и меры поддержки будут осуществляться по всей области в зависимости от потребностей обратившихся.

Ранее сообщалось, что предпринимателям, чьи товары пострадали в результате атаки БПЛА на логистический центр Ozon в Чапаевске 22 августа, предоставляют льготные займы со ставкой от 3%.

ВСУ атакуют беспилотниками склады Ozon с 22 августа. Объект в Чапаевске попал под удар первым. Затем были атакованы склады в Оренбурге, Адыгейске, Невинномысске, Краснодаре и Махачкале.

Андрей Сазонов