Продавцам, пострадавшим от атаки на центр Ozon в Чапаевске, предоставят льготные займы

Для предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атаки БПЛА на логистический центр Ozon в Чапаевске 22 августа, предоставляют льготные займы со ставкой от 3%. Об этом сообщает заместитель председателя Правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Также для пострадавших селлеров действует «горячая линия» центра «Мой бизнес», куда можно обратиться по вопросам подтверждения ущерба, оформления документов и доступа к мерам поддержки. Ведется работа по формированию реестра пострадавших продавцов для определения точных объемов убытка и проработки адресных мер поддержки.

Руфия Кутляева