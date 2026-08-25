БПЛА в Свердловской области будут использовать для экомониторинга

В Свердловской области внедрят использование отечественных беспилотников «Геоскан-801» для проведения экологического мониторинга, сообщили в департаменте информационной политики региона. Аппараты, оснащенные камерами с высоким разрешением и тепловизорами, способны выполнять съемку с высоты до 2 км и удалении до 10 км от оператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов рассказал, что в 2025 году в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» было закуплено 26 таких устройств. «"Геосканы-801" успешно применяют сотрудники лесничеств и Уральской авиабазы для патрулирования лесов и охраны их от пожаров и незаконных рубок. В ближайших планах — расширить спектр применения беспилотников»,— прокомментировал он.

Специалисты министерства прошли обучение по управлению дронами, включая подготовку к полетам, аэрофотосъемку и обработку данных. Приоритетной задачей станет выявление несанкционированных свалок и мест размещения отходов. Использование беспилотников позволит оперативно обследовать труднодоступные территории, точно фиксировать нарушения и оперативно принимать меры. Важным направлением работы станет оценка состояния водных объектов. Коптеры будут задействованы для обследования русел и берегов рек, а также для наблюдения за уровнем воды в периоды весеннего половодья и паводков.

Дроны уже успешно используются для мониторинга лесных пожаров: выявляются очаги возгорания, определяются границы огня и фиксируется подземное горение торфяников. Также с воздуха эффективно выявляются незаконные рубки и другие нарушения в лесных массивах.

Ирина Пичурина