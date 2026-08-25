Челябинское МУП «ПОВВ» оштрафовали за разлив сточных вод

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора признало муниципальное унитарное предприятие «ПОВВ» виновным в разливе сточных вод (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ). Организацию оштрафовали на 250 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что с 12 по 17 июня этого года из-за повреждения канализационного коллектора сточные воды вылились на землю на Свердловском тракте 5/9 и 5/23. Это привело к подтоплению производственных площадок Челябинского химического завода «Оксид» и ООО «Спецтехбетон». Прокуратура Курчатовского района города внесла представление директору МУП «ПОВВ» об устранении нарушения и возбудила административное дело. Предприятие отремонтировало коллектор. За ЧП его оштрафовали на 150 тыс. руб.

Виталина Ярховска