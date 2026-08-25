Рыбак рыбака

Осень уже совсем близко, а с ней и приход fisherman aesthetic — сейчас интернет пестрит контентом с подобными формулировками. Все ждут прихода более прохладного сезона, чтобы поскорее одеться как рыбаки — но речь не о взрослых мужчинах в камуфляже и с удочкой, а о взрослых мужчинах и женщинах со скандинавских и английских побережий, причем образ этот романтизирован до предела. Итак, разбираемся, что же такое «эстетика рыбака».

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Как нетрудно догадаться, прямая связь рыбацкой эстетики и осени очевидна. Холодный ветер, дожди, серое небо и дни, которые становятся все короче — все это заставляет задуматься о более надежном и многослойном гардеробе. А кто лучше остальных разбирается в спасении от непогоды? Конечно, рыбаки.

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Пришествие очередного «кора» (мы уже наблюдали ballet core, cottage core и кучу других) обусловлено глобальным трендом на медленную моду — люди все чаще выбирают вещи, которые долго прослужат своему хозяину. Вещи, которые хочется ремонтировать и восстанавливать, за которыми приятно наблюдать, пока они состариваются. Быстрая мода с ее дешевыми и некачественными материалами и загрязнением планеты становится синонимом отсутствия вкуса — теперь те, кому это важно, обращаются к более непреложным источникам вдохновения.

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Но вернемся конкретно к fisherman aesthetic (термин, активно набирающий популярность уже не первый год). Его довольно просто воспроизвести — просто представьте себе скандинавского или английского рыбака второй половины XX века. Вощеные куртки или яркие надежные дождевики, плотный трикотаж крупной вязки, желательно с косами в качестве узора... Все это дополняется крепкими джинсами или брюками из крепкой ткани и соответствующими аксессуарами: рыбацкие шапки-бини, плетеные сумки или украшения с морской тематикой.

Все эти составляющие рисуют образ сурового мужчины с седой бородой, на лице которого отпечатались годы морской соли и беспощадного ветра. И это справедливо: изначально «эстетика рыбака» строилась на мужских образах — правда, недолго. Довольно быстро появился образ жены рыбака (она же coastal wife). Там набор примерно тот же — прорезиненные непромокаемые ткани, грубый трикотаж и брюки с джинсами. Разбавляем такой образ платком, повязанным на голову, легкими рубашками под свитер и, конечно же, бретонская тельняшка — она будет уместно смотреться как на мужчинах, так и на женщинах.

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Мировая мода — особенно уличная — последние несколько лет переживает новый всплеск популярности стиля heritage. Когда одежда доказывает свою актуальность и напоминает современному покупателю: вещь, которая прослужит долго и красиво состарится, всегда будет лучше и интереснее, чем любой тренд. Поэтому этой осенью следует выбрать что-то настоящее, не бояться носить свой гардероб и радоваться, когда на нем появляются следы носки (читай, жизни). Ведь неслучайно вещи из гардероба рыбаков, рабочих и военных остаются актуальными уже много десятилетий.

Илья Петрук