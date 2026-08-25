Чистый приток средств на брокерские счета превысил 1 трлн руб. во II квартале

Во втором квартале 2026 года чистый приток средств на брокерские счета россиян вырос по сравнению с первым кварталом на 19% и превысил 1 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Такой прирост — рекордный с 2021 года, уточнил регулятор. Почти две трети объема внесли квалифицированные инвесторы. При этом общий объем активов на брокерских счетах достиг 13,6 трлн руб.

«В условиях постепенного снижения ставок по депозитам розничные инвесторы переключились на длинные ОФЗ и среднесрочные облигации компаний с высоким рейтингом», — указывается в публикации. Такие инструменты фиксируют доходность на долгий срок и не зависят от ключевой ставки.

Однако после того как рынок стал ждать роста ставки ЦБ, россияне нарастили в портфеле долю облигаций коммерческих компаний и паев облигационных фондов — инструментов с плавающей ставкой. Кроме того, после снижения индекса Мосбиржи клиенты брокеров стали скупать подешевевшие акции российских компаний. При этом из-за падения стоимости бумаг их доля в общем портфеле инвесторов все равно снизилась до 20%.