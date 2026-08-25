Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В коде лета в усадьбе Архангельское пройдет очень необычное и, судя по замыслу, грандиозное событие — аудиовизуальный проект «Прокофьев 135: эпос и миф». За дирижерский пульт встанет композитор Никола Мельников и его новый коллектив Continuum Orchestra. Локация прямо перед дворцом называется «Большой партер», там будет выстроен зрительный зал на 1000 мест.

Концерт пройдет в рамках стартовавшего этим летом фестиваля «А-Сияние». Почему такое странное название? «А» — первая буква и алфавита и, собственно, усадьбы Архангельское. «Сияние» — так при императорском дворе называли княгиню Зинаиду Николаевну Юсупову, последнюю представительницу старинного рода Юсуповых по прямой линии. Организаторы решили это соединить, придумали фестиваль, который они не хотят укладывать в привычные рамки. У каждого проекта — своя архитектура. Сцена или, наоборот, ее отсутствие, экран, озеро. Каждое событие уникально и никогда не будет повторяться.

Вот что рассказала генеральный директор музея-усадьбы Архангельское Елена Харламова о предстоящем 29 августа концерте:

«Весь этот проект, наверное, кажется для обывателя классическим: Прокофьев Сергей Сергеевич, большой симфонический оркестр, хор. Но всё вместе с молодым талантливым и популярным музыкантом Николой Мельниковым это будет, конечно, большой эксперимент. Потому что мы к классическому, академическому искусству добавляем видеоарт и пытаемся работать с нейросетями, которые нам будут помогать оживлять или дополнять музыку Сергея Сергеевича Прокофьева.

Для этого мы строим грандиозную конструкцию, которую до нас никто не делал. Это огромный вертикальный 16-метровый экран. И вот на нем по движению рук дирижера экран будет оживать и вести нас куда-то, ловить наши эмоции от великого русского композитора».

В основе концерта — уникальный триптих: эпическая кантата «Александр Невский»; далее мировая премьера авторской работы Николы Мельникова «Полночь» по фрагментам из балета «Золушка» и, наконец, пронзительная кульминация вечера — сюита из «Ромео и Джульетты».

Дмитрий Буткевич