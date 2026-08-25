ММК поставил металл для новой спецмашины автозавода «Урал»

Магнитогорский металлургический комбинат выступил ключевым поставщиком металлопроката для нового полноприводного автомобиля аварийной службы на шасси «Урал 80» (44). Машина была впервые представлена на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Новая спецтехника базируется на полноприводном компактном шасси УРАЛ-80 с колесной формулой 4х4 и предназначена для своевременного ремонта и обслуживания контактной сети. Автомобиль позволяет оперативно обслуживать и устранять повреждения контактных сетей, а также проводить ревизию и другие ремонтные работы на высоте. Автомобиль оснащен поворотной подъемной платформой с высотой подъема 8,5 м. Грузоподъемность платформы – 500 кг. Вертикальная аварийная лестница изготовлена из диэлектрического материала с электроизоляцией до 1000 В. Машина разработана с учетом потребностей городских и муниципальных служб в легком автомобиле повышенной проходимости.

«Мы выпускаем специальные марки стали с улучшенными характеристиками под задачи автозавода. Гарантируем качество геометрии, механических свойств и безопасности. 90% металла, который используется в автомобилях «Урал» – наш. В сегменте лицевых деталей для легкового автопрома мы являемся единственным производителем в стране», – отметил начальник управления продаж отраслевым потребителям ММК Никита Авдонин.

ММК и автомобильный завод «Урал» связывает многолетнее стратегическое партнерство. В 2021 году предприятия подписали очередной меморандум о сотрудничестве в сфере логистики, использования складских ресурсов и сервисного сопровождения. Из магнитогорской стали на предприятии производят кабины, лонжероны, рамы и другие детали автомобилей.

Поставки металлопроката ММК на автозавод демонстрируют устойчивую динамику. За первое полугодие 2026 года на предприятие отгружено 24 тыс. т металла. За весь 2025 год объем поставок составил 38 тыс. т.

Помимо выпуска проката, ММК предлагает автопроизводителям дополнительные решения. Для выполнения специальных требований заказчиков комбинат привлекает сервисные металлоцентры, где осуществляются закалка, дробеочистка, грунтование, гибка, плазменная, продольная и поперечная резка листового проката.

ПАО «ММК»