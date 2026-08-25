В Верхнеуральском округе два человека пострадали при взрыве газа

Из-за вспышки паров газа в подвале хозпостройки в Верхнеуральском округе пострадали местный житель и подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Инцидент произошел в ночь на 25 августа. В погребе хозяйственной постройки в поселке Смеловский вспыхнули пары газа, горения не было. Пострадали 41-летний местный житель и 14-летний подросток, их госпитализировали. Помощь сотрудников МЧС России не понадобилась, разрушений тоже нет. По предварительным данным, ЧП вызвано утечкой и концентрацией газа при просушке подвала с помощью тепловой пушки и газового баллона.

Виталина Ярховска