Российский футболист Алексей Батраков готовится к первой игре за турецкий «Галатасарай».Выйти на поле полузащитник должен уже 29 августа. Накануне, 24 августа, он провел тренировку с основным составом команды. Уже стали известны все важные подробности контракта бывшего игрока «Локомотива» со стамбульским клубом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Официальные цифры контракта впечатляют: «Галатасарай» купил Батракова за €25 млн плюс €4 млн возможных бонусов, а зарплата 21-летнего игрока составила €3,75 млн в год после налоговых выплат. Это выше, чем у Александра Головина в «Монако» и даже у Матвея Сафонова в ПСЖ.

Свою зарплату по сравнению с «Локомотивом» россиянин увеличил почти в четыре раза. С таким талантом скамейка запасных Батракову точно не грозит, уверен футбольный эксперт Владислав Радимов:

«Играть будет точно, игровое время получит, но надо становиться лидером. Если хочешь на ступеньку выше — в топ-чемпионаты, в одну из лучших команд, — надо стать лидером в "Галатасарае"».

Батраков пока не главная звезда команды — у «Галатасарая» есть Виктор Осимхен, который зарабатывает €15 млн в год. Но вполне возможно, что Батраков составит с нигерийцем достойную связку. Об этом рассуждал футбольный эксперт, тренер Рашид Рахимов:

«Осимхен — нападающий, который на любой мяч бежит. Батракову нужно показать свои лучшие качества. Думаю, он может стать отличным ассистентом для такого форварда».

Но все не так однозначно. Давление болельщиков в «Галатасарае» значительно выше, чем было в «Локомотиве». Сейчас россиянина встречают как родного, но любая ошибка может многое изменить. Средняя посещаемость домашних матчей «Галатасарая» — почти 43 тыс. человек. Не все могут подобное выдержать. Футбольный агент Дмитрий Селюк, живущий и работающий в Испании, отмечает, что российские футболисты в чемпионате Турции звездами никогда не становились:

«Он заработает определенные деньги, клуб получит свои суммы. Но ни один из российских футболистов в Турции не играл: ни Артем Дзюба, ни Федор Чалов, ни Денис Макаров — никто».

Список российских игроков, пробовавших себя в турецком первенстве, серьезный: Дмитрий Хлестов, Владимир Бесчастных, Георгий Джикия — все они уезжали, не подтвердив свой статус. Возможно, у Батракова все сложится иначе.

Немаловажно, чтобы «Галатасарай» регулярно выполнял финансовые обязательства. Недавно Осимхен жаловался, что ему три месяца не платят зарплату, и даже говорил о возможном уходе. Но все обошлось — Виктор вышел в старте и забил.

С деньгами у «Галатасарая» на первый взгляд все в порядке. В сезоне-2024 выручка клуба составила почти €300 млн. Одних футболок и атрибутики продают на €85 млн за сезон — больше, чем ПСЖ. Футболки с фамилией Батракова тоже появятся в продаже, скорее всего, уже перед домашним матчем третьего тура 29 августа.

Именно в игре с «Гезтепе» из Измира россиянин должен впервые появиться на поле. По мнению экспертов, он выйдет на замену во втором тайме. Следить за карьерой Батракова в России можно без особого труда, хотя и не бесплатно. Права на чемпионат Турции принадлежат «Матч ТВ». Противостояние «Галатасарай» — «Гезтепе» покажет телеканал «Футбол 3».

Владимир Осипов