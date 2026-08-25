Инвалид взыскал 600 тыс. рублей с «Аэрофлота» и Кольцово за неоказанную помощь

Свердловский областной суд взыскал с авиакомпании «Аэрофлот» и аэропорта Кольцово в Екатеринбурге 600 тыс. руб. в пользу пассажира с инвалидностью II группы за неоказанную помощь, которую он предварительно заказал, сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Суд установил, что в апреле 2025 года екатеринбуржец приобрел билет на рейс Екатеринбург — Москва и оформил заявку на услугу сопровождения и помощи в аэропорту и на борту. Несмотря на подтверждение заявки «Аэрофлотом» и передачу информации в аэропорт о прибытии пассажира с инвалидностью, в Кольцово ему отказали в согласованной парковке — ему пришлось искать помощь у третьих лиц за деньги. На привокзальной площади он более 45 минут ждал запрошенной помощи под дождем при температуре около +4°, промок и замерз до того, как смог попасть в терминал. Сотрудники аэропорта доставили пассажира туда на кресле-коляске.

Посадка на борт также прошла без надлежащего сопровождения — он смог попасть в самолет только после завершения посадки остальных пассажиров, когда сам обратился к сотрудникам. После перелета он оставил жалобу аэропорту за некачественную услугу, но она осталась без удовлетворения.

Первоначально Октябрьский районный суд взыскал с «Аэрофлота» 150 тыс. рублей компенсации и 75 тыс. рублей штрафа, хотя иск был подан также к Кольцово и УК «Аэропорты регионов». Авиакомпания обжаловала это решение, утверждая, что ответственность за наземное обслуживание инвалидов лежит на аэропорте. Однако облсуд установил, что перевозчик не проконтролировал качество услуги, а аэропорт не обеспечил своевременную помощь маломобильному пассажиру в соответствии с договором.

При определении итоговой суммы в 400 тыс. рублей компенсации суд учел состояние здоровья пассажира, степень его физических и нравственных страданий, а также принципы разумности и справедливости. Был назначен штраф в размере 200 тыс. руб., ответчики не подали ходатайств о его снижении. Решение вступило в силу. Требования к УК «Аэропорты регионов» удовлетворены не были.

Ирина Пичурина