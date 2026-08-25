Гастрофестиваль «Крынка» на Аркаиме перенесли на сентябрь

Фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка» в этом году сменил сроки проведения: мероприятие пройдет в музее-заповеднике «Аркаим» с 11 по 13 сентября. Организаторы объяснили перенос дат стремлением продлить туристический сезон в регионе и привязкой события к традиционному времени сбора урожая.

Программа фестиваля включает более 20 мероприятий, которые будут распределены по семи тематическим площадкам. По словам генерального директора музея-заповедника Елены Кондрашиной, сентябрь выбран как «традиционная пора праздников, ярмарок и застолий», наступающая после завершения жатвы. В первый день, 11 сентября, запланированы творческие лаборатории, театрализованные экскурсии и народные игры.

Основная часть гастрономического марафона намечена на 12 сентября. В этом году концепция фестиваля подразумевает историческую ретроспективу кулинарных традиций — от каменного века до Нового времени. В расписание включены мастер-шоу по средневековой кухне с приготовлением барана, авторские лекции по уральской и украинской кухням, а также конкурс по скоростному поеданию выпечки «Крепкий живот». На площадке также будет развернута ремесленная ярмарка.

Музыкальным хедлайнером мероприятия станет Уральский духовой оркестр Челябинской филармонии, который представит специальную программу под открытым небом. Также в концертном блоке заявлено выступление группы «Таганай».

Евгений Рыженьков