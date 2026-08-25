Облсуд оставил в силе приговор экс-директору центральной больницы Ульяновска

Ульяновский областной суд оставил без изменения приговор по уголовному делу бывшей и. о. директора Центральной городской клинической больницы Ульяновска Екатерины Яшновой и ее друга — предпринимателя Сергея Потапова, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст.290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Екатерину Яшнову также обвиняли в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом во вторник сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», следствием и судом было установлено, что 41-летняя Екатерина Яшнова и 46-летний индивидуальный предприниматель Сергей Потапов получали взятки от представителей ряда компаний за содействие в заключении контрактов на автотранспортное обслуживание ЦГКБ. В суде отмечалось, что они, «находясь в близких личных отношениях», «создали устойчивую преступную группу» с целью систематического получения взяток от предпринимателей, которым обеспечивали договоры с медучреждением. Сергей Потапов подбирал предпринимателей, согласных платить взятки в размере 20% от суммы договоров с больницей, а Екатерина Яшнова, руководящая хозяйственной деятельностью ЦГКБ (в том числе — сферой закупок), обеспечивала заключение контрактов. Следствие отмечало, что при организации торгов создавались условия, при которых другим компаниям было невыгодно участие, что обеспечивало в итоге заключение контракта с нужной компанией. Так, к примеру, в августе 2024 года был подписан контракт на 5,5 млн руб. с ООО «Элитпремиумплюс» на транспортное обслуживание ЦГКБ (14 легковых автомобилей). В другом случае «с целью применения неконкурентных процедур» единый лот стоимостью свыше 25 млн руб. был раздроблен на 49 контрактов, стоимость которых не превышала 600 тыс. руб., что также позволило заключать соглашения напрямую с «нужной» организацией.

Договоры заключались в интересах ООО «Элитпремиумплюс» и ООО «Данко», от лица которых выступал ульяновский бизнесмен Андрей Абаимов (фактический владелец «Элитпремиумплюс»). Также выгодоприобретателем преступной схемы являлась владелица ООО «Элиттрансгрупп» Анжела Завацкая. В общей сложности бизнесмены отдали Сергею Потапову и Екатерине Яшновой 1,459 млн руб. наличными. Еще 615 тыс. руб. были перечислены на счета депутата, который, отмечает следствие, далее передавал долю своей возлюбленной. Всего в рамках такого сотрудничества с предпринимателями с ноября 2023-го по март 2025 года криминальная парочка получила 2,065 млн руб.

Районный суд приговорил Екатерину Яшнову к 9 годам колонии общего режима со штрафом в размере 10,325 млн руб. и лишением на 10 лет права заниматься руководящей деятельностью в сфере закупок, Сергея Потапова — к восьми с половиной годам колонии строгого режима с таким же штрафом, как и у его подруги.

Сергей Потапов свою вину признал частично, при этом заявил, что взятки Екатерине Яшновой не передавал, — это были подарки любимой женщине. Екатерина Яшнова вину не признает. В суде она заявила, что взяток не получала и добросовестно исполняла свои обязанности.

Областной суд отказал адвокатам в удовлетворении апелляционных жалоб, оставив без изменений вердикт райсуда. С этого момента приговор вступил в законную силу.

Ранее, 5 августа, облсуд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб и взяткодателям, оставив без изменений решение райсуда. Андрей Абаимов за дачу взятки в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ) получил восемь лет колонии строгого режима и штраф 10,325 млн руб. Анжела Завацкая за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) — семь лет колонии общего режима со штрафом 4,130 млн руб. (исполнение наказания отсрочено на шесть лет, до достижения ее ребенком 14-летнего возраста).

Андрей Васильев, Ульяновск