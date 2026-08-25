В ФК «Оренбург» назначен новый исполнительный директор

Кирилл Коровкин назначен на должность исполнительного директора ФК «Оренбург». Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Ранее Кирилл Коровкин возглавлял юридическую службу ХК «Локомотив» (Ярославль). С 2022 по 2026 год он работал руководителем отдела по спортивной работе и лицензированию и заместителем генерального директора ФК «Сочи».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Рубашко занял пост президента ФК «Оренбург». Его советником по спортивным вопросам назначен Андрей Орлов.

Андрей Сазонов