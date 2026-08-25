Андрей Орлов назначен советником президента по спортивным вопросам ФК «Оренбург»

Должность советника президента по спортивным вопросам ФК «Оренбург» занял Андрей Орлов. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Андрей Орлов ранее работал в аналогичной должности в ФК «Динамо» (СанктПетербург) и ФК «Сочи». При его непосредственном участии и под руководством недавно назначенного президента ФК «Оренбург» Дмитрия Рубашко футбольный клуб «Сочи» выступал в Лиге конференций сезона-2020/2021 и завоевывал серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/2022.

По итогам 5-го тура РПЛ «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав шесть очков в пяти матчах.

Андрей Сазонов