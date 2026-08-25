«Россети Тюмень» направили 5,6 млн рублей на повышение надежности электроснабжения свыше 24 тысяч югорчан

«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт двух высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) в ХМАО-Югре. Энергообъекты общей протяженностью около 140 километров участвуют в электроснабжении свыше 24 тысяч югорчан и инфраструктуры двух месторождений нефти. На проведение работ компания направила 5,6 млн рублей.

В рамках капремонта специалисты установили порядка 60 гасителей вибрации для защиты грозотроса от высоких ветровых нагрузок, а на 45 опорах ЛЭП усилили контуры заземления. Также энергетики смонтировали на линиях электропередачи более 30 птицезащитных устройств для сохранения орнитофауны и снижения рисков возникновения нештатных ситуаций, связанных с жизнедеятельностью пернатых. В качестве новых комплектующих применялись материалы российского производства.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют работу энергоинфраструктуры ХМАО-Югры. Своевременный плановый ремонт ЛЭП обеспечил надежное электроснабжение жителей и центров добычи углеводородов в регионе, где добывается порядка 40 % российской нефти.

АО «Россети Тюмень»