УдГАУ совместно с колледжем Китая запустят совместную образовательную программу

УдГАУ ведет переговоры с одним из колледжей Китая для запуска образовательной программы в формате «3+1». Об этом в Max после серии деловых встреч с партнерами из Поднебесной в Удмуртии написал и. о. зампредседателя правительства региона Роман Габдрахманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Сейчас УдГАУ прорабатывает вопрос о совместной образовательной программе с одним из колледжей Китая по направлению сельского и лесного хозяйства в формате “3+1”. Ведется разработка англоязычной образовательной программы бакалавриата по зоотехнии»,— написал он.

По плану студенты будут первые три курса учиться в Китае, четвертый, заключительный, — в УдГАУ. В результате обучающиеся получат два диплома — российский и китайский. «Эти намерения еще раз закрепили на встрече с представителями китайской делегации платформы внешнеэкономической деятельности “Новый Шелковый путь”»,— добавил господин Габдрахманов.

В мае 2025 года «Ъ-Удмуртия» писал, что другой вуз республики ИжГТУ вошел в семерку российских вузов, получивших одобрение на реализацию совместных образовательных программ с Китаем. Тогда был утвержден проект подготовки специалистов в области разработки ПО совместно с Цзинганшанским университетом в формате «3+1».