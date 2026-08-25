Еще несколько лет назад девелопмент считался отраслью исключительно для опытных и маститых профессионалов. Сегодня на уральском рынке заметное место занимает новая волна — молодые застройщики, архитекторы, проектировщики, которые уже влияют на развитие отрасли. С какими вызовами они сталкиваются и как меняется баланс поколений — рассказал генеральный директор архбюро «LH47 Екатеринбург» Никита Гринь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба LH47 Фото: пресс-служба LH47

Появление нового поколения игроков сейчас тренд, и я наблюдаю его через наше архитектурное бюро «LH47 Екатеринбург» и архитектурно-девелоперскую экосистему «Архитектура притяжения». За последний год на уральский рынок вышло рекордное количество новых игроков. Часть из них — команды, где специалистам 30–40 лет. И это связано с несколькими факторами.

Во-первых, рынок расширился. Сегодня в Екатеринбурге появляются десятки новых застройщиков, в том числе из других городов. Это в определенной степени снизило порог входа и открыло нишу для более молодых и амбициозных команд. Во-вторых, произошла своего рода демократизация компетенций. BIM-проектирование, эскроу-финансирование, готовые модели и полуфраншизы девелоперских процессов, обучающие программы — все это позволяет молодым командам быстро масштабироваться.

Если говорить о ярких и перспективных компаниях новой волны, которые мы видим в том числе изнутри, работая с ними через архитектуру и маркетинг, я бы выделил «Атлас Девелопмент». Компания входит в топ-20 по объему продаж, при этом сохраняет динамику роста и продуктовых экспериментов. Может показаться, что руководство там все-таки постарше, но саму компанию точно можно отнести к новой волне с точки зрения скорости движения и продуктовых решений, которые она выводит на рынок.

Компании «Разум» и «Практика» также вошли в рейтинги в 2026 году как новые игроки, но сразу заняли заметные позиции по объему строительства и числу сделок. Это говорит прежде всего о качестве команды и продукта, а не просто о демпинге.

Отдельно я бы выделил «Свободу мысли» и BAZA Development. Это, наверное, самые яркие представители новой волны и с точки зрения возраста первых лиц, и с точки зрения определенной смелости в решениях — начиная от продукта и заканчивая маркетинговыми коммуникациями. Это молодое поколение девелоперов, которое делает ставку не только на квадратные метры, но и на смысл, на пользовательский опыт. И это очень созвучно философии, которую мы продвигаем в нашем архитектурном бюро.

Острого конфликта поколений нет, скорее, это столкновение двух операционных культур внутри одной отрасли. Старшее поколение девелоперов строило бизнес в эпоху дефицита информации и капитала. Поэтому их сила — в устойчивости, репутации, глубоких связях с чиновниками, подрядчиками. Все это наработано десятилетиями.

Младшее поколение выросло в эпоху избытка информации и инструментов. Его сила — в скорости принятия решений, работе с брендом и продуктовом мышлении.

Даже через форум «Архитектура притяжения» я вижу, что напряжение чаще всего возникает из-за скорости принятия решений. Но я не считаю, что одна модель лучше другой, сегодня особенно важен их баланс.

Главное преимущество молодых — способность строить бренд, экосистему и долгосрочный продукт. Любые активности, продуктовые решения, ценности и философия, заложенные в проект, у молодой команды быстро и понятно конвертируются в маркетинговую коммуникацию. Но избыточная амбициозность без необходимого финансового резерва — частая причина, по которой часть новых застройщиков теряет темп, особенно в кризисы. Поэтому баланс, который я в том числе закладываю в собственную модель бизнеса нашей экосистемы,— это тандемы. Молодая команда отвечает за продукт, бренд и скорость, а более опытный партнер или ментор — за финансовую дисциплину, переговоры с институтами власти.

Кадровая проблема на рынке есть, но она двойственная. Застройщикам нужны новые люди на всех уровнях, но острый дефицит наблюдается именно на стыке компетенций. Не хватает маркетологов, которые понимают девелоперский продукт, архитекторов с продуктовым мышлением. При этом начать с нуля и достаточно быстро подняться по карьерной лестнице сегодня реально. Отрасль растет, несмотря на текущую ситуацию, и развивается быстрее, чем система образования успевает готовить кадры. Кто быстро закрывает конкретную боль девелопера — может обогнать традиционную карьерную иерархию за два-три года. Раньше на это требовалось 10–15 лет.

Именно поэтому через наши активности, форум «Архитектура притяжения» и обучение я стараюсь системно растить таких специалистов: развивать мышление архитектора, маркетолога, продуктолога — людей, которые одновременно понимают архитектуру, маркетинг и экономику проекта и продукта. За такими специалистами будущее.