Путь к инвестиционной привлекательности

В Екатеринбурге реализуется около 200 инвестиционных проектов с использованием различных мер поддержки. В городе развивают концессионные проекты, индустриальные парки, особую экономическую зону и программы поддержки бизнеса. Среди действующих мер — налоговые льготы, снижение арендной платы и имущественная поддержка. При этом, по мнению эксперта, одна из ключевых задач города — найти баланс между жилой застройкой и созданием новых производственных и хозяйственных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одна из задач для инвестиционной привлекательности города — развитие логистической инфраструктуры

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Одна из задач для инвестиционной привлекательности города — развитие логистической инфраструктуры

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На территории Екатеринбурга с использованием различных мер поддержки реализуется порядка 200 инвестиционных проектов. В их числе — энергосервисные контракты, проекты комплексного развития территорий (КРТ), реконструкция объектов культурного наследия, проекты со статусом масштабных инвестиционных проектов региона, создание индустриальных парков, проекты в особой экономической зоне «Титановая долина», а также инвестпроекты, имеющие стратегическое значение для социально-экономического развития Свердловской области.

В ближайшей перспективе в Екатеринбурге планируется реализация крупного социально значимого проекта по развитию общественного транспорта — создание объекта транспортной инфраструктуры, связанного с пассажирскими перевозками, рассказали в городской администрации. Кроме того, запланировано строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами в Академическом, Верх-Исетском, Железнодорожном и Чкаловском районах. В Академическом районе в составе такого комплекса предполагается строительство большой ледовой арены. Все эти объекты город готов реализовывать с привлечением муниципальных концессий.

Выше остальных

По итогам 2025 года Екатеринбург занял первое место среди муниципалитетов Свердловской области в рейтинге, оценивающем уровень содействия конкуренции и создание благоприятного инвестиционного климата. Рейтинг учитывал работу администраций по нескольким направлениям: регуляторную среду, поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие конкуренции и эффективность органов местного самоуправления в создании инвестиционного климата.

В департаменте промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга отмечают, что сегодня в городе действуют прозрачные процедуры для инвесторов, сокращаются сроки выдачи земельных участков и разрешений на строительство, упрощается подключение к инженерным сетям, расширяются меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова считает, что Екатеринбург обладает значительным набором ресурсов, привлекательных для инвесторов: здесь сосредоточены высокотехнологичные производства, квалифицированные кадры, научная и образовательная база, торговля. По ее словам, город интересен прежде всего как емкий рынок сбыта, а также как площадка для размещения новых производств.

«Очень важно здесь для реализации инвестиционной привлекательности — создать условия для легкости реализации инвестиционных проектов. Речь идет о подготовленных участках, мощностях по присоединению к энергоинфраструктуре и другой инфраструктуре. И самое главное — возможность решения вопросов по технологическому присоединению, отсутствие барьеров»,— пояснила эксперт.

При этом, по словам госпожи Лавриковой, одна из задач для Екатеринбурга — дальнейшее развитие логистической инфраструктуры. Складские площади в городе уже достаточно насыщены, однако новые логистические объекты могут способствовать развитию как торговли, так и производственного бизнеса.

Поддержать и не помешать Стратегическим приоритетом инвестиционной политики города в администрации называют улучшение инвестиционного климата и создание равных условий для всех категорий инвесторов. «При работе с инвестором не важна его категория и цель реализации инвестиционного проекта — на территории муниципального образования “город Екатеринбург” для всех созданы равные условия. Именно об этом принята и действует Инвестиционная декларация»,— отметили в администрации.

В городе действует система сопровождения инвесторов, работает инвестиционный портал, где публикуется информация о мерах поддержки бизнеса, разработан инвестиционный профиль города — электронный документ с данными о его ресурсах и экономике. Кроме того, есть геопортал, на котором можно ознакомиться с градостроительными планами и пространственными данными. Администрация участвует в региональном проекте «Сквозной инвестиционный поток», который позволяет сокращать сроки получения государственных услуг для бизнеса и подключения к инженерным сетям. На всех этапах реализации проекта инвесторов сопровождает инвестиционный уполномоченный.

В мэрии делают ставку на производственный бизнес, высокие технологии и креативные индустрии. Для предпринимателей действуют специальные программы. Фонд «Екатеринбургский центр развития предпринимательства» проводит акселератор «Сила прорыва» для малых и средних производственных компаний. Его выпускники создали клуб «Прорыв», который объединяет более 360 предпринимателей. Ежегодно в городе проходят конкурс «Предприниматель года», форум «Финмаркет», «Слет производителей Урала» и фестиваль креативных индустрий.

Помимо организационной поддержки, в городе действуют меры имущественного и налогового стимулирования. Решением Екатеринбургской городской Думы установлено освобождение от уплаты земельного налога для резидентов особой экономической зоны и организаций, признаваемых управляющими компаниями ОЭЗ, в течение пяти налоговых периодов.

Кроме того, на 10% уменьшен размер арендной платы по договорам аренды недвижимости для арендаторов, которые получают субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях. Для IT-компаний, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и аккредитованных в области информационных технологий, арендная плата при размещении объектов связи и центров обработки данных снижена на 50%. Льгота действует до 31 декабря 2030 года.

С 2026 года в Екатеринбурге действует муниципальная программа поддержки промышленности, малого и среднего бизнеса и инноваций на 2026–2030 годы. В ее рамках расширены меры имущественной поддержки предпринимателей, в том числе самозанятых.

В департаменте отмечают, что возможности города по поддержке инвесторов зависят от двух факторов — эффективного выполнения полномочий местной власти и наличия необходимых ресурсов.

Вопрос земли

Одним из ключевых вопросов для Екатеринбурга остается использование городской территории. По мнению Юлии Лавриковой, перед властями может стоять дилемма: отдавать землю под жилую застройку или под промышленные предприятия и другие хозяйственные объекты. По ее словам, создание хозяйственных активов на территории города дает важное преимущество — новые рабочие места для жителей. Жилищное строительство, напротив, одновременно создает потребность в новой социальной инфраструктуре.

«Мне кажется, развитие города по пути увеличения инвестиционной привлекательности, создание условий для того, чтобы инвесторы к нам заходили, строили, создавали рабочие места,— это очень правильный путь,— сказала эксперт.— Безумного строительства жилья не должно быть, а должно быть сбалансированное развитие».

При этом инвесторы в Екатеринбурге зачастую используют для размещения своих площадок уже застроенные территории. Так, в городе активно реализуется программа комплексного развития территорий (КРТ), где на месте старого жилья появляется новое с социальной инфраструктурой и рабочими местами. Еще один пример участия бизнеса в улучшении функциональности городских пространств — переоборудование устаревших помещений под актуальные проекты. Так, например, в здании бывшего ТРЦ «Комсомолл» разместили термальный комплекс «Баденленд». В администрации ожидают, что инвестпроект окажет положительное влияние на туризм в регионе.

По мнению госпожи Лавриковой, главные сложности для Екатеринбурга носят скорее институциональный характер — речь идет о выборе приоритетов городскими властями. Технических проблем, считает Юлия Лаврикова, у города немного. Она также обратила внимание на компактность Екатеринбурга, но территория города может развиваться и «вширь». В качестве примера эксперт приводит район Новокольцовский, который стал как новым жилым районом, так и научным, так как там запустили кампус УрФУ.

Анна Капустина