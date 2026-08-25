Рынок пристраивается

Рынок жилья Екатеринбурга сохраняет высокую строительную активность, хотя покупатели стали осторожнее, а темпы продаж снизились. На фоне дорогой ипотеки девелоперы продолжают выводить новые проекты, работать в рамках программы комплексного развития территорий и конкурировать за покупателя качеством продукта. Средняя стоимость 1 кв. м при этом остается относительно стабильной: по итогам июля около 175 тыс. руб. в экспозиции и 168 тыс. руб. в заключенных сделках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловская область и Екатеринбург занимают одни из лидирующих позиций по объемам строительства в РФ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Свердловская область и Екатеринбург занимают одни из лидирующих позиций по объемам строительства в РФ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Пересмотр ориентиров

После кратковременного оживления в июне продажи новостроек в июле вернулись к весенним значениям. По данным аналитической платформы bnMAP.pro, за месяц на рынке строящегося жилья Екатеринбурга было зарегистрировано около 1,8 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), а общее количество сделок с учетом договоров, которые еще находились на регистрации, оценивается примерно в 1,6 тыс. Это ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Июньский рост связывали с ожиданием изменений условий по семейной ипотеке.

При этом говорить о резком падении рынка пока оснований нет, считают эксперты. Девелоперы продолжают строить и выводить новые проекты, а Екатеринбург остается одним из наиболее активных рынков жилья в стране. В первом полугодии 2026 года в Свердловской области ввели 1,973 млн кв. м жилья, в том числе 1,073 млн кв. м многоквартирного. По объему ввода многоквартирных домов регион занял второе место в России после Москвы. Общий портфель строящегося многоквартирного жилья превышает 6 млн кв. м, а целевой показатель на 2026 год составляет 3 млн кв. м. В Екатеринбурге в первом полугодии ввели чуть более 1 млн кв. м жилья — в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

По данным первого заместителя главы города Рустама Галямова, за первые семь месяцев этого года администрация выдала разрешения на строительство около 1,2 млн кв. м жилья. При этом на рынок продолжают заходить новые игроки. «Мы всегда делали все, чтобы сюда заходили иногородние девелоперы, потому что это повышает качество продукта и влияет на его стоимость. При большой конкуренции всегда выживет тот, кто даст лучший продукт»,— заявлял господин Галямов.

По данным bnMAP.pro, объем нереализованных остатков на рынке Екатеринбурга достиг около 67 тыс. квартир, более 5 тыс. из них уже сданы. Это создает для покупателя широкий выбор и усиливает конкуренцию между проектами. Для девелоперов ситуация сложнее: чтобы стимулировать продажи, они корректируют цены и субсидируют ипотечные ставки. По итогам июля средняя стоимость квадратного метра снизилась относительно начала года до 175 тыс. руб. в экспозиции и около 168 тыс. руб. в сделках.

Внимание на КРТ и ОКН

Важным направлением развития рынка остается комплексное развитие территорий. В Свердловской области к реализации готовится 33 проекта КРТ общей площадью 246,56 га. Их градостроительный потенциал оценивается более чем в 2,5 млн кв. м жилья. На Екатеринбург приходится 22 проекта — большая часть регионального портфеля. КРТ предполагает расселение ветхого и аварийного жилья: всего в рамках проектов предусмотрено расселение почти 92 тыс. кв. м, из которых около 32 тыс. кв. м уже расселено.

При развитии территорий город постепенно уделяет больше внимания и историческому наследию. Так, например, под КРТ попала старинная усадьба купцов Рязановых, которую реставрируют в рамках программы. Но девелоперы заинтересованы в инвестициях в памятники архитектуры и вне программы. По словам президента Гильдии строителей Урала Вячеслава Трапезникова, руководство стройкомплексов стало активно заниматься восстановлением объектов культурного наследия.

В Екатеринбурге насчитывается 863 объекта культурного наследия, 181 из них находится в муниципальной собственности, и, как отмечал глава города Алексей Орлов, это один из самых высоких показателей среди городов-миллионников России. По его словам, с 2016 года доля памятников, требующих консервации или реставрации, сократилась с 24 до 13%. На сохранение 31 объекта удалось привлечь более 2,5 млрд руб. частных инвестиций.

Сегодня в рамках подготовки к Международному фестивалю молодежи в городе реставрируют фасады десяти объектов, девять из которых являются объектами культурного наследия. Работы планируют завершить к сентябрю.

Мария Игнатова